«Необходимы кардинальные современные экологические решения»: Президент потребовал разобраться с переработкой мусора

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Необходимы кардинальные современные экологические решения. В противном случае нам грозит то, что вокруг города-героя Минска появятся десятки гор. Только мы не знаем, что с ними делать. Такие горы нам не нужны. И вообще, проблема переработки мусора – важная проблема. Кстати, доходная проблема.

Не надо тормозить желающих перерабатывать этот мусор, пусть строят цеха, заводы по переработке. Но и нам надо шевелиться. Пример показали – поезжайте в Брест, посмотрите. Там почти весь мусор перерабатывается, который выбрасывает город, одним заводом. Нам надо три-пять вокруг Минска – ну так надо поставить и перерабатывать, это дело не убыточное.

Но еще важнее это безобразное наше отношение к переработке вторичного сырья. В Швейцарии все стекло изготавливается из отходов этого стекла, все идет в переработку. Надо организовать раздельный сбор этих отходов бытовых.