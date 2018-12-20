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«Необходимы кардинальные современные экологические решения»: Президент потребовал разобраться с переработкой мусора

20 декабря 2018 17:48
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Новости Беларуси. В Минске не решена проблема переработке твердых бытовых отходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Необходимы кардинальные современные экологические решения. В противном случае нам грозит то, что вокруг города-героя Минска появятся десятки гор. Только мы не знаем, что с ними делать. Такие горы нам не нужны. И вообще, проблема переработки мусора – важная проблема. Кстати, доходная проблема.

«Необходимы кардинальные современные экологические решения»: Президент потребовал разобраться с переработкой мусора-1

Не надо тормозить желающих перерабатывать этот мусор, пусть строят цеха, заводы по переработке. Но и нам надо шевелиться. Пример показали – поезжайте  в Брест, посмотрите. Там почти весь мусор перерабатывается, который выбрасывает город, одним заводом. Нам надо три-пять вокруг Минска – ну так надо поставить и перерабатывать, это дело не убыточное.

Но еще важнее это безобразное наше отношение к переработке вторичного сырья. В Швейцарии все стекло изготавливается из отходов этого стекла, все идет в переработку. Надо организовать раздельный сбор этих отходов бытовых.

«Необходимы кардинальные современные экологические решения»: Президент потребовал разобраться с переработкой мусора-4

И еще. Я думаю, Анатолий Александрович, вы это поручение выполните. Нам надо уходить от полиэтилена хотя бы, на первый случай, для разлива воды.

# Мусор # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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