Александр Лукашенко: «Представители власти не должны бояться людей»

Новости Беларуси. Те, кто стоят у руля, должны не просто слушать, а слышать людей, их просьбы и проблемы. Причину чиновничьей глухоты, вероятно, следует искать в озабоченности собственными проблемами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Представители власти не должны бояться людей. Надо встречаться, разговаривать, объяснять, доказывать. При необходимости – переубеждать. Если не знаешь, что сказать, попроси прощения, возьми адрес и скажи: «Я вам отвечу, я не знаю».

Мне иногда тоже так приходится. Как начнут воротить – я говорю: «Хорошо, я не в теме». Помощнику: «Запиши, пожалуйста, его телефон и адрес». «Мы тебе к обеду дадим справку. Отметим и решим – или будем помогать, или тебе скажем, что ты сам должен делать». Я часто так делаю. Бываю в глубинках. Не надо этого бояться, тогда человек оценит, что вы действительно человек от власти, их человек. Вы не боитесь с ними общаться и не стесняетесь сказать, что вы чего-то не знаете.