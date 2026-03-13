Лукашенко рассказал Украине и НАТО, что надо делать, чтобы не бахнул «Орешник»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глупостью заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что российский ракетный комплекс «Орешник» в Беларуси может стать целью для НАТО. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Минск не намерен ни по кому бить, но призвал не лезть – ни со стороны Украины, ни со стороны стран альянса.

Президент отметил, что это оружие мобильно и на маршрут может выйти десять машин, и лишь одна из них будет настоящей. По его словам, на любой яд всегда найдется противоядие.

Лукашенко добавил, что решение о применении комплекса будет приниматься совместно с лидером РФ Владимиром Путиным.

«Орешник» разместили в Беларуси в декабре по просьбе Минска.

Фото: president.gov.by