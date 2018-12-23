Министерство обороны приехало с подарками в Андреевский детский дом

Новости Беларуси. Неотъемлемым атрибутом новогодних праздников в Беларуси стала и акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Неотъемлемым атрибутом новогодних праздников в Беларуси стала и акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традицию дарить внимание и заботу детям поддержали белорусские военные. Оборонное ведомство уже более 10-ти лет шефствует над Андреевским детским домом. На этот раз сюда гости приехали с подарками.
«Все они – наши дети». Наталья Кочанова посетила детский дом №3
Яркий концерт, увлекательные конкурсы и викторины – скучать не пришлось никому.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Все дети ждут этот праздник, он сказочно-волшебный, когда можно что-то загадать и оно сбудется. По крайней мере, дети верят в это. Мы стараемся им сказать, убедить в том, что для того, чтобы все это сбывалось, надо к этому стремиться. Надо усердно и упорно работать, чтобы чего-то достичь. Получить образование, специальность и добиваться того, чего хочешь.
Министерство обороны не только в праздники вспоминает о своих подопечных. Благодаря ведомству в детском доме утеплены помещения, есть современное спортивное оборудование и мебель. Для воспитанников не раз организовывались увлекательные экскурсии. Ближайшая запланирована на январь.