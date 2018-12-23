Министерство обороны приехало с подарками в Андреевский детский дом

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Все дети ждут этот праздник, он сказочно-волшебный, когда можно что-то загадать и оно сбудется. По крайней мере, дети верят в это. Мы стараемся им сказать, убедить в том, что для того, чтобы все это сбывалось, надо к этому стремиться. Надо усердно и упорно работать, чтобы чего-то достичь. Получить образование, специальность и добиваться того, чего хочешь.