Лукашенко заявил о начале нового этапа в требованиях по дисциплине

Бюрократизм – тормоз развития. Об этом сегодня, 13 марта, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область. Президент потребовал убрать все преграды на пути строительства молочно-товарных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства посетил МТК предприятия «Трилесино-Агро» в Дрибинском районе. Комплекс недавно реконструировали. Он рассчитан на полторы тысячи голов. Здесь используют совершенно новый подход к содержанию скота. Именно здесь Александр Лукашенко ставит принципиальное условие: никаких лишних согласований, никакой волокиты с проектно-сметной документацией, только работа. И только на результат. В Могилевской области планы амбициозные – до 2030 года построить и реконструировать 83 молочно-товарных комплекса. Но Президент предупредил: качество и скорость зависят от того, как быстро чиновники подписывают бумаги. Чтобы этот процесс не тормозил стройку, Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента взять вопрос на личный контроль. Вопросом номер один остается наведение порядка на земле. И это касается не только Могилевской области, но и всех регионов страны. Во время рабочей поездки глава государства также посетил племенной завод в агрогородке Пудовня, где выращивают элитную герефордскую породу. Эти выносливые животные дают мраморное мясо, которое ценится на мировых рынках. Сегодня в стране около пяти тысяч голов племенного скота. Задача – удвоить поголовье к 2030 году. Опыт Дрибинского района доказывает: это реально. Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси.

Президент не раз подчеркивал: внимание контрольных и правоохранительных органов к селу было и останется серьезным. Потому что государство вкладывает в агропромышленный комплекс колоссальные средства – только за 2025 год поддержка составила около 8 миллиардов рублей. И эти деньги должны работать на экономику страны, а не уходить в песок из-за бесхозяйственности. Увиденное на племзаводе в Дрибинском районе Президент оценил позитивно. Но даже на фоне успешного примера Александр Лукашенко напомнил о системной проблеме, которая встречается в некоторых хозяйствах страны. Речь о падеже крупного рогатого скота. Глава государства подчеркнул: такие факты абсолютно недопустимы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все технологично, разумно. Это модернизировано, реконструировано. Комплекс то есть был запущен. Сделали солидно, прекрасно, технологично. Я ему задаю вопрос, вот если не будет дисциплины здесь, что с твоей технологией? Даже обсуждать не стал. То есть дисциплина – это основа любого технологического процесса. Нам диктует эта технология. Дисциплину. Если ее нет, ну что ж вы такие деньги вложили и все загубим. Никакой технологии не будет. Поэтому я всегда говорю: дисциплина, дисциплина. А это же элементарно. Не надо деньги вкладывать. Это человеческий фактор. Ты должен вовремя прийти, вовремя отсюда уйти и выполнить те операции, которые требует технология. Не будет это – беда. Это новый этап требований. Я ж понимаю, что если сильно гнут, то можно перегнуть и лопнет, треснет, развалится. И я многим руководителям говорю: ребята, вот этот год – лакмусовая бумажка для вас, показатель в работе.