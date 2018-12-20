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«Каждый должен заботиться о Минске»: Александр Лукашенко призвал горожан заниматься озеленением

20 декабря 2018 18:11
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Новости Беларуси. Идя по современному пути, важно не превратить столицу в каменные джунгли. На счету буквально каждое дерево и куст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поставил задачу в течение 2 лет освоить все ландшафтные зоны в Минске

Власти мониторят экологическую обстановку, докладывают Президенту о каждом вырубленном зеленом насаждении. Но и самим горожанам не стоит оставаться в стороне от озеленения. К своему городу каждый должен относиться по-хозяйски.

«Каждый должен заботиться о Минске»: Александр Лукашенко призвал горожан заниматься озеленением-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дайте возможность людям принять участие в озеленении. Как я сказал, каждому посадить свое дерево.

Вы знаете, когда Дворец Независимости построили, я всю свою семью собрал и говорю: «Давайте каждый». Я уже там множество деревьев сам понатыкал, и сад посадил там, и еще что-то. Сейчас калину, рябину распорядился, чтобы завезли. Наши там повысаживали. Это же красотища, когда этот кустарник разрастается и белым цветом цветет. Приехали с сыновьями, посадили деревья. Я сейчас, проезжая там каждый день во дворец, (вижу – прим. ред.) – они уже выросли. Они уже в десять раз выше меня.

«Каждый должен заботиться о Минске»: Александр Лукашенко призвал горожан заниматься озеленением-4

Каждый должен заботиться о Минске, пусть даже это не ваш микрорайон. Но это ваша малая родина. Пусть, может, вторая малая родина, как моя, но надо заботиться об этом уголке. Слушайте, я уже часто говорю: мы будем стариками, молодыми не будем. И, ведя за руку внучка, своего малыша, ты можешь идти мимо и сказать: «Слушай, я посадил (или посадила) это дерево», или «Мы с твоим папой и мамой посадили это деревце». Вы будете к нему привязаны.

# Озеленение # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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