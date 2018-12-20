«Каждый должен заботиться о Минске»: Александр Лукашенко призвал горожан заниматься озеленением

Новости Беларуси. Идя по современному пути, важно не превратить столицу в каменные джунгли. На счету буквально каждое дерево и куст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поставил задачу в течение 2 лет освоить все ландшафтные зоны в Минске Власти мониторят экологическую обстановку, докладывают Президенту о каждом вырубленном зеленом насаждении. Но и самим горожанам не стоит оставаться в стороне от озеленения. К своему городу каждый должен относиться по-хозяйски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дайте возможность людям принять участие в озеленении. Как я сказал, каждому посадить свое дерево. Вы знаете, когда Дворец Независимости построили, я всю свою семью собрал и говорю: «Давайте каждый». Я уже там множество деревьев сам понатыкал, и сад посадил там, и еще что-то. Сейчас калину, рябину распорядился, чтобы завезли. Наши там повысаживали. Это же красотища, когда этот кустарник разрастается и белым цветом цветет. Приехали с сыновьями, посадили деревья. Я сейчас, проезжая там каждый день во дворец, (вижу – прим. ред.) – они уже выросли. Они уже в десять раз выше меня.