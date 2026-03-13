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«Это неправильно». Мерц осудил США за ослабление санкций против РФ

13 марта 2026 12:52
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«Это неправильно». Мерц осудил США за ослабление санкций против РФ-0

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал решение США ослабить ограничения в отношении России. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал этот шаг ошибочным и увидел скрытые мотивы в действиях американского президента Дональда Трампа.

«Мы считаем, что это неправильно», – заявил Мерц.

Ранее Вашингтон разрешил операции с российской нефтью, загруженной на танкеры, до 12 марта.

США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной до 12 марта

На фоне эскалации на Ближнем Востоке цены на энергоносители резко пошли вверх. Стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов за баррель, обновив максимум с июня 2022 года.

В Европе с конца февраля цены на газ выросли более чем вдвое. Давление на рынок усиливается из-за фактического прекращения судоходства через Ормузский пролив.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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