Александр Лукашенко: «Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются»

Новости Беларуси. На совещании 20 декабря Президент обратил внимание на разлад в работе служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Казалось бы, что может быть проще – продумать алгоритм действия, например, при прокладке коммуникаций или укладке асфальта? Но и здесь система дает сбой. ЖКХ Минска – это целый комплекс с огромным числом потребителей. И зачастую именно по эффективности этой сферы люди судят о работе власти в целом. При этом почти половина обращений в Администрацию главы государства все еще посвящена проблемам в жилищно-коммунальной отрасли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются. Я когда вижу сюжеты и получаю информацию о том, где мы безобразно относимся к людям, мне плохо становится. Ну как бы вы жили, если бы с крыши, с потолка каждый день текла вода, и вы тазики ставили возле постели в своей спальне? Это нормально? Ведь уверен, никто из сидящих в этом зале так не живет. Ну, так сделайте хоть необходимое для людей там, где они не могут что-то сделать.