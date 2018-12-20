Александр Лукашенко: «Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются»
Новости Беларуси. На совещании 20 декабря Президент обратил внимание на разлад в работе служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Казалось бы, что может быть проще – продумать алгоритм действия, например, при прокладке коммуникаций или укладке асфальта? Но и здесь система дает сбой. ЖКХ Минска – это целый комплекс с огромным числом потребителей. И зачастую именно по эффективности этой сферы люди судят о работе власти в целом. При этом почти половина обращений в Администрацию главы государства все еще посвящена проблемам в жилищно-коммунальной отрасли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как жаловались люди на плохое коммунальное обслуживание, так и жалуются. Я когда вижу сюжеты и получаю информацию о том, где мы безобразно относимся к людям, мне плохо становится. Ну как бы вы жили, если бы с крыши, с потолка каждый день текла вода, и вы тазики ставили возле постели в своей спальне? Это нормально? Ведь уверен, никто из сидящих в этом зале так не живет. Ну, так сделайте хоть необходимое для людей там, где они не могут что-то сделать.
У нас в основном приватизировано жилье. Даже если не приватизировано, внутри квартиры ты должен заниматься сам: красить, белить, ремонтировать и так далее. Балкон не отремонтирует он один. В высотке большой окна даже не заменит. Где кто может, там пусть платит, мы заменим. Ну и крыша – это наша зона ответственности. Фасады – я уже говорил, особенно в центре. То есть надо разделить ответственность.