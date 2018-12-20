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Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске

20 декабря 2018 22:21
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Новости Беларуси. В Минске прошло большое совещание Президента с активом города. Глава государства дал конкретные поручения и указал на недостатки, которым нужно уделить внимание в первую очередь. По итогам совещания председатель Мингорисполкома заявил о готовности решать самые сложные задачи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Касательно создания своей команды недавно назначенный мэр Минска отметил, что не намерен проводить какую-либо чистку.

Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске-1

Выступая на совещании, Анатолий Сивак отметил, что с целью усиления контроля и персональной ответственности для совершенствования управления городом запущен механизм оптимизации структуры горисполкома и подведомственных организаций.

Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске-4

Власти Минска намерены усилить работу в системе ЖКХ по трем направлениям. Во-первых, в сфере влияния Мингорисполкома должен находиться весь жилищный фонд – коммунальной, республиканской, частной собственности, включая усадебную застройку. Во-вторых, будет меняться отношение к капитальному ремонту жилья. Даже через 20 лет после такого ремонта оно должно соответствовать требованиям городской среды и комфорта. И третье направление работы – арендное жилье. Нужно простимулировать арендодателя к надлежащему содержанию такого жилья, постоянному контролю за поддержанием его состояния.

Касательно мер по борьбе с коррупцией: глава Мингорисполкома намерен реализовать несколько инициатив, главная из которых – работа антикоррупционной комиссии.

Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске-7

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Два момента могу отметить. Комиссию в городе должен возглавить председатель, то есть я, а не заместитель, как это было. Второй момент: руководитель, у которого непосредственный подчиненный замешан в коррупции, дальше работать не должен. Это практика, которая более активно мной начала применяться на прошлом месте работы, будет продолжена.

Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске-10

Анатолий Сивак особо подчеркнул важность того, что каждый чиновник должен больше встречаться с людьми, слышать и видеть то, что происходит там, где он сам и все мы живем.

# Коррупция # общество # Анатолий Сивак # Фотофакт

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