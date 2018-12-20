Анатолий Сивак рассказал о двух главных моментах работы антикоррупционной комиссии в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошло большое совещание Президента с активом города. Глава государства дал конкретные поручения и указал на недостатки, которым нужно уделить внимание в первую очередь. По итогам совещания председатель Мингорисполкома заявил о готовности решать самые сложные задачи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. «Надо приниматься за дело и заниматься Минском». Итоги большого совещания по развитию столицы Касательно создания своей команды недавно назначенный мэр Минска отметил, что не намерен проводить какую-либо чистку.

Выступая на совещании, Анатолий Сивак отметил, что с целью усиления контроля и персональной ответственности для совершенствования управления городом запущен механизм оптимизации структуры горисполкома и подведомственных организаций.

Власти Минска намерены усилить работу в системе ЖКХ по трем направлениям. Во-первых, в сфере влияния Мингорисполкома должен находиться весь жилищный фонд – коммунальной, республиканской, частной собственности, включая усадебную застройку. Во-вторых, будет меняться отношение к капитальному ремонту жилья. Даже через 20 лет после такого ремонта оно должно соответствовать требованиям городской среды и комфорта. И третье направление работы – арендное жилье. Нужно простимулировать арендодателя к надлежащему содержанию такого жилья, постоянному контролю за поддержанием его состояния. Касательно мер по борьбе с коррупцией: глава Мингорисполкома намерен реализовать несколько инициатив, главная из которых – работа антикоррупционной комиссии.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Два момента могу отметить. Комиссию в городе должен возглавить председатель, то есть я, а не заместитель, как это было. Второй момент: руководитель, у которого непосредственный подчиненный замешан в коррупции, дальше работать не должен. Это практика, которая более активно мной начала применяться на прошлом месте работы, будет продолжена.