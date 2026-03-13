Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции

Разговор о важном. Во всех школах Беларуси сегодня, 13 марта, прошел единый урок, посвященный Дню Конституции. В центре внимания – Основной закон нашей страны. Педагоги постарались донести учащимся ценность и значимость главного документа, который развивается и совершенствуется вместе с обществом и государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный разговор сегодня состоялся и в первом Брестском лицее имени Пушкина. Там урок провела учитель-методист Светлана Зелинская. Важную тему педагог подала в интерактивной форме. Тонкости документа и заботу государства разбирали на конкретных примерах и цитатах Президента.

Светлана Зелинская, учитель-методист лицея №1 имени А.С. Пушкина Бреста:

Все они учатся, значит, таким образом реализуют свое право на образование. Родители у них работают и таким образом реализуют свое право на труд. Все они безопасно ходят по улицам нашего города и таким образом реализуют свое право на жизнь. Только на примерах.

Конституция – это в первую очередь Основной закон государства. Она является одной из самых главных ценностей Республики Беларусь.