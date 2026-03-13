Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции
Разговор о важном. Во всех школах Беларуси сегодня, 13 марта, прошел единый урок, посвященный Дню Конституции. В центре внимания – Основной закон нашей страны. Педагоги постарались донести учащимся ценность и значимость главного документа, который развивается и совершенствуется вместе с обществом и государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важный разговор сегодня состоялся и в первом Брестском лицее имени Пушкина. Там урок провела учитель-методист Светлана Зелинская. Важную тему педагог подала в интерактивной форме. Тонкости документа и заботу государства разбирали на конкретных примерах и цитатах Президента.
Светлана Зелинская, учитель-методист лицея №1 имени А.С. Пушкина Бреста:
Все они учатся, значит, таким образом реализуют свое право на образование. Родители у них работают и таким образом реализуют свое право на труд. Все они безопасно ходят по улицам нашего города и таким образом реализуют свое право на жизнь. Только на примерах.
Конституция – это в первую очередь Основной закон государства. Она является одной из самых главных ценностей Республики Беларусь.
Наибольший интерес у меня вызывает четвертый раздел Конституции, в котором говорится о Президенте, Всебелорусском народном собрании, парламенте.
Школьники уяснили главное: Конституция дает возможность жить, развиваться и чувствовать себя в безопасности.
В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования. Читайте здесь.