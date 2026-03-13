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Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции

13 марта 2026 13:48
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Разговор о важном. Во всех школах Беларуси сегодня, 13 марта, прошел единый урок, посвященный Дню Конституции. В центре внимания – Основной закон нашей страны. Педагоги постарались донести учащимся ценность и значимость главного документа, который развивается и совершенствуется вместе с обществом и государством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции-2

Важный разговор сегодня состоялся и в первом Брестском лицее имени Пушкина. Там урок провела учитель-методист Светлана Зелинская. Важную тему педагог подала в интерактивной форме. Тонкости документа и заботу государства разбирали на конкретных примерах и цитатах Президента.

Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции-4

Светлана Зелинская, учитель-методист лицея №1 имени А.С. Пушкина Бреста:
Все они учатся, значит, таким образом реализуют свое право на образование. Родители у них работают и таким образом реализуют свое право на труд. Все они безопасно ходят по улицам нашего города и таким образом реализуют свое право на жизнь. Только на примерах. 

Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции-6

Конституция – это в первую очередь Основной закон государства. Она является одной из самых главных ценностей Республики Беларусь.

Во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню Конституции-8

Наибольший интерес у меня вызывает четвертый раздел Конституции, в котором говорится о Президенте, Всебелорусском народном собрании, парламенте.

Школьники уяснили главное: Конституция дает возможность жить, развиваться и чувствовать себя в безопасности.

В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования. Читайте здесь. 

# Конституция

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