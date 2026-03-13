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В Иране заявили о поджоге военными США авианосца Gerald R. Ford

13 марта 2026 13:55
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В Иране заявили о поджоге военными США авианосца Gerald R. Ford-0

Американские военные сами устроили пожар на авианосце USS Gerald R. Ford, чтобы не участвовать в боевых действиях против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центрального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Хат аль-Анбия.

Он уточнил, что поджог был осуществлен несколькими американскими военнослужащими, которые сделали это из страха.

Ранее, 12 марта, командование ВМС США проинформировало о возгорании на авианосце USS Gerald R.Ford, который находился в Красном море и принимал участие в операции против Ирана.

Фото: U.S. Department of War

# Международная политика # Технологии # США

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