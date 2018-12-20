Президент Беларуси о подготовке ко II Европейским играм: «Каждый метр городской среды должен работать на гостей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда мы получили право на их проведение в Минске, я сказал, что вкладывать в это событие мы будем не столько средства, сколько свою душу. У нас нет сотни миллиардов долларов для того, чтобы с таким размахом провести эти Игры. И это не нужно, это во вред таким странам, как мы.

Чемпионат мира по футболу, Олимпиада и прочее – кто их сегодня может провести? Америка, Россия, у кого есть шальные огромные деньги. Тогда мы будем навсегда лишены этого. Главное – это спортивные объекты, чистота, порядок, проживание и кормление гостей и спортсменов. Вот что главное, и в это надо вложить душу.