«Прощения этому не будет». Президенту Беларуси доложили о новых фактах коррупции в Минске
Новости Беларуси. На совещании 20 декабря Президенту доложили о новых фактах коррупции в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что это недопустимо. И ответственность за подобные правонарушения в Беларуси будет усилена.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не бывает такого случая, чтобы вы совершили коррупционный поступок или проступок, и об этом мне не стало известно. Никогда такого не было. Когда мне докладывают о подобных вещах, требование одно – с поличным. Не проблема. Генералы мне говорят: «Не проблема, Александр Григорьевич». Я думаю, неужели. И ни разу, где они сказали «не проблема» с поличным видео, аудио, на стол... Только тогда с моего ведома принимаются решения, даже те, кто не входит в кадровый реестр.
Этим самым я защищаю чиновника не виновного, потому что всякое может быть. Возьмут накатят на парня, при том ответственного, доброго, любящего страну, ни за что, и он может пострадать. Поэтому я требую доклада по всем направлениям. В том числе по крупным правонарушениям.
Еще раз вам говорю, не бывает случая, чтобы вы где-то там заказали, ваша жена, родственники – и завтра или послезавтра это не было известно. Сразу берем на контроль. Через месяц все понятно: целая схема, целая система. И тут прощения не ждите. С тех, кто это будет делать, будут лететь перья. А может и потроха.
Прощения этому не будет, это обязательно приведет к развалу страны. Когда государственные берут, берут от детей, когда лекарства, медицинские инструменты и прочее закупают втридорога. А это же бюджет, и это идет нагрузка на людей, это же налоги людей.
Как можно это терпеть? Недавно председатель комитета звонит и говорит: «Александр Григорьевич, ну вот опять вскрыли – десятки человек, ай-яй-яй. Что будем делать?». Я говорю: «Сажать!». – «Так это же десятки». – «Хоть и сотни».
Президент поставил задачу сформировать эффективный аппарат Минского горисполкома. Особое внимание уделить подбору и расстановке кадров по приоритетным направлениям развития города.
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