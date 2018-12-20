«Прощения этому не будет». Президенту Беларуси доложили о новых фактах коррупции в Минске

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не бывает такого случая, чтобы вы совершили коррупционный поступок или проступок, и об этом мне не стало известно. Никогда такого не было. Когда мне докладывают о подобных вещах, требование одно – с поличным. Не проблема. Генералы мне говорят: «Не проблема, Александр Григорьевич». Я думаю, неужели. И ни разу, где они сказали «не проблема» с поличным видео, аудио, на стол... Только тогда с моего ведома принимаются решения, даже те, кто не входит в кадровый реестр.

Этим самым я защищаю чиновника не виновного, потому что всякое может быть. Возьмут накатят на парня, при том ответственного, доброго, любящего страну, ни за что, и он может пострадать. Поэтому я требую доклада по всем направлениям. В том числе по крупным правонарушениям.