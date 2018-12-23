Прямой эфир

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

23 декабря 2018 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в подъезде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде-1

После такого творческого подхода дом точно стал роднее для всех его обитателей.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде-4

Ольга Беркова, жительница Минска:
Наши дети нам активно помогали высаживать деревья. Они участвовали, копали, смотрят, как елочка прижилась, как она растет. Я считаю, это очень здорово. Тем более, мы в городе оторваны от сельской жизни.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде-7

Эта елочка – буквально украшение двора, созданное его жителями.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде-10

Ольга Беркова:
Очень многие соседи привозили со своих участков – кто куст сирени, кто какие-то другие растения. Кто-то покупал. Собственно говоря, каждый сделал свой вклад. Не только «заплатили, купили, посадили». Нет, это действительно все было сделано от души и для общего блага.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде-13

Ольга уверена: красота, и не только внутренняя, спасет мир. Тем временем в планах придать колорит еще и ограждению. Серый – точно цвет не нашего города.

«Нужно возвращать город людям». Рассказываем, как будет развиваться Минск после большого совещания у Президента

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Ольга Беркова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси заработали ёлочные базары: сколько стоит лесная красавица?
23 декабря 2018 12:46

В Беларуси заработали ёлочные базары: сколько стоит лесная красавица?

Министерство обороны приехало с подарками в Андреевский детский дом
23 декабря 2018 12:15

Министерство обороны приехало с подарками в Андреевский детский дом

О бюджете на 2019 год и подготовке к главному католическому празднику. Анонс программы «Неделя»
23 декабря 2018 11:36

О бюджете на 2019 год и подготовке к главному католическому празднику. Анонс программы «Неделя»