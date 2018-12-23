«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в подъезде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После такого творческого подхода дом точно стал роднее для всех его обитателей.

Ольга Беркова, жительница Минска:

Наши дети нам активно помогали высаживать деревья. Они участвовали, копали, смотрят, как елочка прижилась, как она растет. Я считаю, это очень здорово. Тем более, мы в городе оторваны от сельской жизни.

Эта елочка – буквально украшение двора, созданное его жителями.

Ольга Беркова:

Очень многие соседи привозили со своих участков – кто куст сирени, кто какие-то другие растения. Кто-то покупал. Собственно говоря, каждый сделал свой вклад. Не только «заплатили, купили, посадили». Нет, это действительно все было сделано от души и для общего блага.