«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в подъезде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в подъезде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
После такого творческого подхода дом точно стал роднее для всех его обитателей.
Ольга Беркова, жительница Минска:
Наши дети нам активно помогали высаживать деревья. Они участвовали, копали, смотрят, как елочка прижилась, как она растет. Я считаю, это очень здорово. Тем более, мы в городе оторваны от сельской жизни.
Эта елочка – буквально украшение двора, созданное его жителями.
Ольга Беркова:
Очень многие соседи привозили со своих участков – кто куст сирени, кто какие-то другие растения. Кто-то покупал. Собственно говоря, каждый сделал свой вклад. Не только «заплатили, купили, посадили». Нет, это действительно все было сделано от души и для общего блага.
Ольга уверена: красота, и не только внутренняя, спасет мир. Тем временем в планах придать колорит еще и ограждению. Серый – точно цвет не нашего города.
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