В Германии число бездомных детей и подростков достигло рекордного уровня

Германия переживает серьезный социальный кризис. Число бездомных детей и подростков в стране достигло рекордного уровня. По данным местных СМИ, их количество превысило 137 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год эту армию не имеющих крыши над головой пополнили 8 тысяч молодых людей. В Бундестаге сложившуюся ситуацию назвали беспрецедентным провалом социальной политики и всю вину возложили на правительство, которое сознательно поощряет превращение молодых людей в бездомных. Основными причинами кризиса, по данным благотворительных организаций, являются нехватка доступного жилья и бедность.