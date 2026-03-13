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В Германии число бездомных детей и подростков достигло рекордного уровня

13 марта 2026 13:42
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Германия переживает серьезный социальный кризис. Число бездомных детей и подростков в стране достигло рекордного уровня. По данным местных СМИ, их количество превысило 137 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии число бездомных детей и подростков достигло рекордного уровня-2

За год эту армию не имеющих крыши над головой пополнили 8 тысяч молодых людей. В Бундестаге сложившуюся ситуацию назвали беспрецедентным провалом социальной политики и всю вину возложили на правительство, которое сознательно поощряет превращение молодых людей в бездомных. Основными причинами кризиса, по данным благотворительных организаций, являются нехватка доступного жилья и бедность.

# Германия

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