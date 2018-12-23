В Беларуси заработали ёлочные базары: сколько стоит лесная красавица?

Новости Беларуси. Елочные базары открылись во всех городах Беларуси. Спрос на натуральные деревья пока невысок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да и вообще в последние годы всё больше белорусов отдают предпочтение искусственным символам Нового года. Но по-прежнему немало и тех, для кого праздник невозможен без хвойного аромата в доме.

Татьяна и Андрей Леоненко решили не откладывать покупку ёлки в долгий ящик. Раньше купишь - раньше появится праздничное настроение. Выбор большой. Есть и вот такие миниатюрные ёлочки в кадках. Супругам сразу приглянулась полутораметровая красавица.

Татьяна Леоненко, житель Могилёва:

Всё-таки живая лучше. И ребёнку интереснее, с леса ёлка будет нравиться.

Продажей новогодних елей занимаются предприниматели и лесхозы. Пока спрос невысок. Продавцы говорят, что ещё пару дней и торговля пойдёт. А цены, как обещают, останутся прежними.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Цена лесной красавицы зависит от её размера. В Могилёве за ёлку высотой до одного метра придётся заплатить 6 рублей 60 копеек. Трёхметровая обойдётся в 18 рублей 10 копеек. В наличии кроме ёлок есть также и сосны. Это дерево в последнее время тоже стало символом Нового года. Цена на неё такая же, как и на ёлку.

Гораздо дороже ёлка может обойтись тем, кто решит самовольно срубить её в лесу. 122 рубля – минимальный штраф. Максимальный – в десять раз больше.

Накануне праздников леса взяли под усиленный контроль лесники, милиционеры и инспекторы природоохраны, которые проводят ежедневные рейды. А ГАИ проверяет на дорогах автотранспорт.

Антон Осадчий, инженер по охране и защите леса Могилёвского лесхоза:

В течение последних лет наметилась тенденция к снижению нарушений, связанных с вырубкой новогодних деревьев. Но, тем не менее, имеют место случаи, как в прошлом году, даже были пойманы с поличным юрлица.

Сами лесники вырубают на продажу ели и сосны на участках под линиями электропередач и в специальных питомниках. Говорят, никакого вреда природе. Могилёвский лесхоз планирует к праздникам заготовить 4 тысячи деревьев.

Владимир Стрельцов, директор Могилёвского лесхоза:

Цифра в наших масштабах она незначительная. Такое количество деревьев у нас высаживается на одном гектаре при обычной посадке леса. Ежегодно мы высаживаем около 600 гектаров.