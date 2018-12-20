Наталья Кочанова: женщина-инвалид два года пыталась добиться установки пандуса у подъезда в Минске

Новости Беларуси. В Минске есть все ресурсы, что бы внедрить идею «умного города». Безбарьерная среда, забота о пожилых и детях. Все еще актуальна проблема «перенаселения» детских садов и школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решать вопросы предстоит профессиональным кадрам. Те, кто стоят у руля, должны не просто слушать, а слышать людей, их просьбы и проблемы.