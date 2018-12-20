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Наталья Кочанова: женщина-инвалид два года пыталась добиться установки пандуса у подъезда в Минске

20 декабря 2018 18:48
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Новости Беларуси. В Минске есть все ресурсы, что бы внедрить идею «умного города». Безбарьерная среда, забота о пожилых и детях. Все еще актуальна проблема «перенаселения» детских садов и школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решать вопросы предстоит профессиональным кадрам. Те, кто стоят у руля, должны не просто слушать, а слышать людей, их просьбы и проблемы.

Наталья Кочанова: женщина-инвалид два года пыталась добиться установки пандуса у подъезда в Минске-1

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
В работе с обращениями граждан по-прежнему выявляются факты волокиты, формализма и равнодушия. Не до конца изжита практика невнимательного и поверхностного рассмотрения обращений на первичном уровне – а большинство из них касается системы жилищно-коммунального хозяйства.

Вот только несколько характерных примеров. Более двух лет в ЖРЭО Ленинского района обращалась инвалид-колясочник Рубинчик. Ее муж дважды был на приеме в администрации района по вопросу установки в подъезде пандуса. За это время получили семь ответов о переносе сроков решения вопроса. И только после обращения на имя главы государства работы по устройству пандуса были выполнены.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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