В Минской области в 2026 году реализуют 45 инвестпроектов «Региональной инициативы»

Сильные регионы – сильная страна. Одним из драйверов экономического роста Минской области в 2026 году станет проект «Региональная инициатива». В нее включено 45 инвестиционных проектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Предусмотрено создание новых производств и полутора тысяч рабочих мест. Так, в Логойском районе приступили к строительству современного завода по изготовлению лакокрасочных материалов для техники. Мощность предприятия позволит в год выпускать свыше 2 тысяч тонн изделий. Проект предусматривает возведение производственно-складских помещений, административного здания, артскважины и инженерных коммуникаций в районе деревни Логоза. Здесь будет создано 24 рабочих места.

Юрий Семченко, директор предприятия:

Реализация этого проекта дальнейшая в ближайшее время не представлялась возможной без получения финансирования льготного от Банка развития Республики Беларусь. В данном вопросе нам очень помогли местные власти.

Мы приложим все усилия, чтобы именно в этом году уже ввести в эксплуатацию. Строительную готовность мы оцениваем примерно в 60 %. В настоящее время осуществляется закупка промышленного оборудования.

В Минской области в рамках «Региональной инициативы» будут реализованы инвестпроекты в пищевой промышленности, деревообработке, машиностроении, выпуске строительных материалов и химическом производстве. Уже реализовано два проекта в Старых Дорогах и Солигорском районе.