Президент Беларуси: «Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности»

Новости Беларуси. Традиционно жители столицы живут более обеспеченно. Действительно, средние доходы по сравнению с регионами выше. Соответственно и цены на товары и услуги выше и заметно бьют по кошельку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не секрет, что многие уезжают за границу и тратят сбережения там. Изобретать велосипед в борьбе за покупателя и его кошелек не требуется. Достаточно взглянуть на опыт западных соседей: честные скидки и конкуренция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо серьезно обратить внимание на сетевых монстров, которые у вас цветут и пахнут. Я знаю, почему. У вашего бывшего мэра слишком близкие были отношения с некоторыми торгашами. Я это тоже очень хорошо знаю, это одна из причин, почему он сегодня уже не работает.

Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности. Эти магазинчики, лавочки должны существовать. Нельзя, имея под боком опыт Западной Европы, идти другим путем. Там эти кафешки, ларечки и магазинчики сплошь и рядом, и люди с удовольствием их посещают.

Понастроили тут этих сетевых магазинов. Ладно, настроили – но вы управляйте ими. Эти все ваши бестолковые разговоры по поводу того, что рынок отрегулирует, это мы можем, это не можем. Я вам никогда не запрещал работать в интересах людей. А цены – это главная проблема. Поэтому вы смотрите, как тут наши торговые точки работают. Понастроили, а конкуренции-то ведь нет никакой.