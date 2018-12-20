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Президент Беларуси: «Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности»

20 декабря 2018 17:10
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Новости Беларуси. Традиционно жители столицы живут более обеспеченно. Действительно, средние доходы по сравнению с регионами выше. Соответственно и цены на товары и услуги выше и заметно бьют по кошельку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «20 % жителей города до сих пор получают меньше 400 рублей в месяц»

Но поднять зарплаты – только полдела.

Президент Беларуси: «Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности»-1

Важно создать условия, при которых делать покупки в своем городе будет привлекательно.

Александр Лукашенко: «По-прежнему реальных скидок нет либо они символические»

Не секрет, что многие уезжают за границу и тратят сбережения там. Изобретать велосипед в борьбе за покупателя и его кошелек не требуется. Достаточно взглянуть на опыт западных соседей: честные скидки и конкуренция.

Президент Беларуси: «Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо серьезно обратить внимание на сетевых монстров, которые у вас цветут и пахнут. Я знаю, почему. У вашего бывшего мэра слишком близкие были отношения с некоторыми торгашами. Я это тоже очень хорошо знаю, это одна из причин, почему он сегодня уже не работает.

Ни в коем случае нельзя угробить магазины шаговой доступности. Эти магазинчики, лавочки должны существовать. Нельзя, имея под боком опыт Западной Европы, идти другим путем. Там эти кафешки, ларечки и магазинчики сплошь и рядом, и люди с удовольствием их посещают.

Понастроили тут этих сетевых магазинов. Ладно, настроили – но вы управляйте ими. Эти все ваши бестолковые разговоры по поводу того, что рынок отрегулирует, это мы можем, это не можем. Я вам никогда не запрещал работать в интересах людей. А цены – это главная проблема. Поэтому вы смотрите, как тут наши торговые точки работают. Понастроили, а конкуренции-то ведь нет никакой.

# Торговля в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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