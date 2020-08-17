«Никогда вы от меня не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал». О чём говорил Александр Лукашенко на МЗКТ и МАЗе

Новости Беларуси. Не под давлением и не через улицу. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей. Глава государства приехал сюда, чтобы прежде всего пообщаться с той категорией работников, которые откликнулись на призывы в социальных сетях.

Александр Лукашенко дал ответ на требования бастующих (их собралось немало). Вопреки информации в соцсетях все, кто хотел, могли поговорить с Президентом. Никого ни в чем не ограничивали. Но слушать и слышать Президента были готовы не все.

Кстати, в тот момент, когда в Telegram-каналах писали, что глава государства улетел с МЗКТ, якобы не выдержав напора, Александр Лукашенко общался с людьми. Евгений Пустовой подробнее. Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

Такое уже в истории Беларуси было – забастовки предприятий. Как и тогда, Президент пошел на заводы. Правда, тогда отказывались работать из-за материального недовольства. Сейчас – по политическим мотивам. Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»





Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

МЗКТ – это бренд Беларуси. Лицо нашей «оборонки». А вот лицо тех, кто вывел людей на улицы, заретушировано Telegram-каналами и социальными сетями. Об этом Президент говорил с журналистами. Кто, как не мы, испытали на себе последствия новых призывов. Демократия – это разные мнения. Но за нашу государственную позицию нас и критикуют.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Под давлением Президент не должен принимать решения. – Президент должен найти компромисс, который бы всех устроил. Александр Лукашенко:

Правильно! Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали не референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и Президента, и местных органов власти. «Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Диалог возможен. Коллектив протестующих, о котором писали все Telegram-каналы – МЗКТ вышел бастовать – не МЗКТ, а группа людей. Даже под лозунги можно находить взаимопонимание.

Александр Лукашенко:

Не провоцируйте, я уже это все пережил. Я это все пережил. Переживу и это. Но вы думайте о себе сейчас. Они: «Уходи!» Вот я сегодня ушел. Что завтра? – Выбор народа. Александр Лукашенко:

Какой выбор? Что завтра, вы подумали?

Александр Лукашенко:

Мы уже обсуждали с россиянами вопрос приватизации МЗКТ – я отказался. Из 4,5 тысячи тогда осталось бы 2,5. Я спрашиваю: «А куда две тысячи этих девать?» – «У нас по бизнес-плану 2,5». А две тысячи на улицу? Вот что будет с инвесторами. Они с удовольствием возьмут. Скорей всего, Россия возьмет. Почему? Потому что вы делаете то, что им очень нужно для ядерных сил сдерживания. Вот и все. Поэтому думайте. – Мы прошли то, что год не выпускали, а сейчас к нам опять обратились. Александр Лукашенко:

Правильно. Потому что они не смогли это сделать. А если бы я им отдал техническую документацию и завод? Не надо им ничего создавать на КамАЗе, вы бы корячились здесь. И не факт, что вы бы делали что-то мозговитое в этих машинах. Вы бы просто делали, может быть, корпус и гайки, а все остальное, где деньги основные, делали бы они там, у себя.

Александр Лукашенко еще раз отклонился от маршрута и направился в менее красочные цеха. На МАЗ, там тоже бастуют. Но стачки стачками, а о будущем думать надо. Первое – необходим новый цех, вернее завод по производству автобусов. Польза очевидна: городской транспорт – белорусские автобусы. Мы их не покупаем, а продаем. Это факт.