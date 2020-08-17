«Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира». На МЗКТ белоруска обратилась к Александру Лукашенко

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К заводчанам с альтернативным мнением Президент пришел с младшим сыном Николаем. А говорили – уехал из страны. Еще один фейк – Александр Лукашенко готов бежать из Беларуси.

Бежать не собираюсь – говорит Президент. Поэтому и вертолетный борт № 1 не стал дожидаться окончания встречи. Глава государства пришел услышать мнение всех бастующих. Но мнение, а не крики – подчеркнул Президент.

– Мы не хотим насилия, понимаете? Мы хотим мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Послушайте, не хотите насилия – не провоцируйте… – Да мы не провоцируем. Александр Лукашенко:

Поймите: они же должны порядок навести. И когда идет эта бойня, слушайте, не омоновцы же первые это начали! – У меня ребенок просто шел с магазина...

Александр Лукашенко:

Я вам верю. – Мне дочка говорит: «Я не хочу работать». Мне, говорит, больно и обидно. Ребенку 20 лет. Александр Лукашенко:

Хорошо, я вам верю. Если я или кто-то вам может в этом помочь, вы скажите.