Александр Лукашенко: новых выборов не будет, потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На заводе трудятся 4200 человек. Среди бастующих, по разным оценкам, несколько сотен, но не тысяча. Средняя зарплата здесь достигла почти 1500 рублей. Конечно, не у всех.
Обычно заводы выходят на улицы, когда кошельки пустые, но сейчас ситуация другая. В рабочих коллективах создали политический накал.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня нужны новые выборы. Отвечаю на ваш вопрос, как бы вы не кричали. Их не будет, потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа не будет, ни БелАЗа. За полгода мы уничтожим всё. Выборы не способствуют нормальной обстановке. Притом море проблем сейчас.