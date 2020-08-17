В их странах всё начиналось с тех же лозунгов. Две женщины рассказывают, почему переехали в Беларусь

Новости Беларуси. Хорошо там, где нас нет – грузинка Софо и украинка Алена готовы с этим поспорить. После критических событий на их родине они переехали в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Хорошо там, где нас нет – грузинка Софо и украинка Алена готовы с этим поспорить. После критических событий на их родине они переехали в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девушки точно знают, каково это, когда сценарий «цветной революции» разыгрывается в твоей стране, в твоем городе, под окнами твоего дома. А начиналось все с тех же лозунгов и призывов о светлом будущем и эйфории. Вот только обещанное счастливое завтра так и не наступило.
Итак, взгляд через призму миграционного опыта. Смотрите в видеоматериале.
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