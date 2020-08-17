Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЗКТ – крупный производитель транспортной техники для перевозки тяжелых грузов. В 2020 году по результатам работы каждый месяц предприятие – лидер в машиностроительной отрасли. Приехал на завод Александр Лукашенко в связи с последними событиями в стране. Ситуация показывает, что общество всячески пытаются расколоть. Александр Лукашенко накануне анонсировал свой приезд и обещал, что ответит лично на все вопросы.

На территории завода собрались все, кто хотел. Вопреки тому, что распуливают некоторые Telegram-каналы, это реальные работники МЗКТ. Кроме них видеть и слышать Президента могли сотрудники еще десятка предприятий по всей стране: там были организованы трансляции. В начале они довольно эмоционально реагировали на слова главы государства, выкрикивали различные лозунги. Президент не препятствовал этому, но все же отметил, что в работе предприятий должны быть заинтересованы сами рабочие, ведь в результате это их зарплата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выслушайте, а потом действуйте, как хотите. Самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали, потому что я хорошо знаю, что происходит. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Я понимаю, что многие якобы напряжены той ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Непопулярный вопрос, но он звучит. Отвечаю вам и на этот вопрос. Первое, по-крупняку. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали: «Уходи!» Хороший повод. Хотя не без того… Вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом. Не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5-3 тысяч все прогуливались. Нет-нет, там не было никого, кто ходил против омоновцев и милиции, ни одного не было. Все просто прогуливались. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство после того как разобрались (их было на Окрестина 2,5 или 2 тысячи, чтобы вы знали). И на Окрестина (непопулярно, но скажу) получили те, кто там же, на Окрестина, бросался на ментов.