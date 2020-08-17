Александр Лукашенко: я вам свои полномочия по Конституции передам, но не под давлением и не через улицу

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории завода собрались все, кто хотел.

Общение не ограничилось только выступлением с импровизированной трибуны. Александр Лукашенко спустился к тем, кто жаждал задать вопросы. Президента спросили о будущем Беларуси, в частности, об анонсированных изменениях в Конституцию. Один из рабочих отметил, что не слишком публично ведется эта работа. Складывается ложное впечатление, что ее нет. Александр Лукашенко ответил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конституция новая нужна. Слушайте, два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Вот Виктор приходил у вас с высшим образованием, и ты, допустим, грамотный юрист. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу! Запомни, я этого не потерплю.