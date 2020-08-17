Аналитик: предприятия, как БелАЗ – Caterpillar и Komatsu – его просто раздавят и забудут, потому что 30% мирового рынка – это жёсткая история

Новости Беларуси. Что будет с Беларусью, если перейдем черту законности? О «цветных революциях», забастовках рабочих и СМИ как проводнике между властью и народом. Наша традиционная рубрика «Мнение». Виктория Ходосок, СТВ:

Наблюдая за тем, что происходит сегодня в стране, за непростой ситуацией: что будет с нами, с нашей Беларусью, если мы все-таки перейдем черту?

Сергей Мусиенко, аналитик:

Законности? Виктория Ходосок:

Законности, дозволенности. Сергей Мусиенко: «Вы придите на «Рошен» и забастуйте: всё понятно, вас уволят в тот же день и всё, и свободен» Сергей Мусиенко:

И с целым рядом предприятий, конечно, нам глубоко обидно. Потому что и лично Александр Григорьевич, и государство наше, и наши послы и министерства занимались во многом продвижением продукции как раз этих предприятий. И того же МТЗ. Потому что целый ряд послов наших за рубежом говорили: ну, слушай, я что, бытовой отдел по продаже МАЗов и МТЗ? То есть им вменялось в обязанность продавать. Сейчас им не будет никто вменять, потому что в западной транскрипции, да и в российской, посол не занимается этим, занимается менеджмент завода. И так далее. То есть эти люди сейчас сделали такой шаг и они приготовились к тому, чтобы надолго уходить, становиться безработными. Условно говоря, они покидают завод – это предтеча того, что они могут на него и не вернуться. Потому что в 1994 году мы это все видели и проходили. Приходит MAN, Mercedes и предлагает сборочное производство, а все остальное железо продать. Ничего личного, только бизнес. Никаких автобусов, никакого развития. К сожалению, развитие неправильное этих движений – оно приводит к тому, что идет обнищание населения, потому что предприятия закрывают, чтобы легче было их перекупить, дешевле. О высокой цене – ну, нехорошо. Революция все спишет, подешевле будет, людей нет. Создается безработица в 30 %, потом из этих людей набирается какой-то состав и нормально. И все себя чувствуют в новой свободной демократии.

Это опробовала на себе не только Украина – целый ряд стран. Сегодня каких-то новаций мы не видим: те же лозунги, те же движения, тот же раскол православной церкви уже прописан в оппозиционных программах. Это все проходили страны-соседи, страны постсоветского пространства. Это все уже было, к сожалению. И эти слова не обращены к людям, которые уже на улице. Мусиенко: Польша в лице премьер-министра гордится, что она делала канал для влияния на нас и он оказал огромное влияние Это прописано в учебниках. Вы знаете, когда их читал, слушал на конференциях американских специалистов, как они делали эти революции… А когда на твоей стране – это больно. Потому что, к сожалению, это все известно, это все предсказуемо. Для человека, который знает, это все происходит по-писаному: и последствия эти, и мотивы, и движения. Просто сложилось так, что мы, маленькая гордая Беларусь, оказались на геополитическом разломе. Либералы всего мира объединились нас либерализировать. То есть это процедура, чтобы нас нивелировать здесь геополитически. Это и коридор Украина – Беларусь – Литва с Польшей вместе, во главе. Скорее всего экономически разделить собственность, которой у нас много государственной. У нас и это проблема, потому что с одной стороны, здорово – это социальное государство позволяет держать. А с другой стороны есть люди, которые прекрасно понимают, что купив НПЗ, он становится мультимиллиардером. Или «Калий». И вот эти люди на улице – они сейчас их интересы (продвигают – прим. ред.). То, что они говорят, кричат лозунги – это абсолютно никакого значения не имеет для заказчика. Это пункт, понимаете?

Виктория Ходосок:

Для заказчика нет, а для самого рабочего? Он не понимает, что на кону его семья и зарплата? Сергей Мусиенко:

Да, не понимает. Двигают им какие-то другие интересы. Он думает, что станет жутко богатый. Нет. Сравните зарплаты аналогичных предприятий, и все будет понятно. А некоторые предприятия, как БелАЗ – Caterpillar и Komatsu – его просто раздавят и забудут, потому что 30 % мирового рынка – это же жесткая история. С другой стороны, есть же история иная. Аналитик Мусиенко: «По сути, на всю страну два руководителя города – Бреста и Жодино – вышли поговорить» Сергей Мусиенко:

Незнание этой технологии и всего сказанного – оно, конечно, печально. Что мы не готовы к подобному развитию событий идеологически, психически, интеллектуально. И даже, условно говоря, по вещанию. Виктория Ходосок:

Сегодня максимально нужно направить усилия, чтобы пресса была между властью и народом? Сергей Мусиенко:

Она же и есть четвертая власть.