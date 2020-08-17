Александр Лукашенко: если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На территории завода собрались все, кто хотел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается этого завода: чего не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонят или вас часть – в политическую плоскость перешли. Но запомните: там, в политике, куда вы ринулись, не понимая, другие законы. Другие законы! Чтобы потом не было больно ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Александр Лукашенко: «Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет»