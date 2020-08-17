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Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»

17 августа 2020 17:25
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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»-1

Эту встречу глава государства анонсировал в конце прошлой недели. Были разные мнения. Мол, Президент пройдется только по покрашенным цехам или привезут статистов. Статистов не привезли. А Лукашенко сменил маршрут: пошел к людям, которые отказались работать.

Прозвучавшие призывы не смутили главу государства. Что называется, он идет в люди. В прямом смысле.

Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках.

Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже не актуально считать. Это уже не актуально!» – «А что надо?» – «Новые выборы».

Андрей, ты опоздал, уже не надо никому пересчет. А если ты хочешь пересчитать – пожалуйста, скажи, на каком участке, приходи, сейчас пойдем в архив, где находятся документы».

Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»-7

Говорят, уже нет ничего.

Александр Лукашенко:
Нет, всё есть! Ты чего переживаешь? Я тебе говорю: есть.

Александр Григорьевич, честно, по-мужски: народ устал уже.

Александр Лукашенко:
Понял, это я понимаю.

– Давайте по-цивильному проведем.

Александр Лукашенко: 
По-цивильному? Минутку, ты устал. Половина, а может и больше здесь стоящих (я вижу – не все) устали. Так? Ты сказал центральное слово – по-цивильному, так? По-цивильному – с улицы? 

Нет!

Александр Лукашенко:
Послушай меня: по-цивильному состоялись выборы.

Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»-10

Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»-12

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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