Александр Лукашенко: «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой»

Прозвучавшие призывы не смутили главу государства. Что называется, он идет в люди. В прямом смысле.

Эту встречу глава государства анонсировал в конце прошлой недели. Были разные мнения. Мол, Президент пройдется только по покрашенным цехам или привезут статистов. Статистов не привезли. А Лукашенко сменил маршрут: пошел к людям, которые отказались работать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках.

Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже не актуально считать. Это уже не актуально!» – «А что надо?» – «Новые выборы».

Андрей, ты опоздал, уже не надо никому пересчет. А если ты хочешь пересчитать – пожалуйста, скажи, на каком участке, приходи, сейчас пойдем в архив, где находятся документы».