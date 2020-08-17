Президент Беларуси: «Требуйте, кричите, но только не останавливайте производства»

Новости Беларуси. Президент Беларуси призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского завода колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства приехал на МЗКТ, чтобы прежде всего пообщаться с той категорией работников, которые откликнулись на призывы в социальных сетях. Президент напомнил, что в стабильной работе предприятий заинтересованы должны быть сами заводчане. В конце концов, это их заработок. Александр Лукашенко дал ответ на требования бастующих. Их собралось немало и, вопреки информации в соцсетях, все, кто хотел, могли поговорить с Президентом. Никого ни в чем не ограничивали, это хорошо слышно. Временами было очень эмоционально, слушать и слышать Президента были готовы не все. Кстати, в тот момент, когда в Telegram-каналах писали, что глава государства улетел с МЗКТ, якобы не выдержав напора, Александр Лукашенко общался с людьми.

Не осталась без внимания и самая резонансная тема последних дней – это задержания участников несанкционированных акций протеста на прошлой неделе. Президент пообещал разобраться со всеми случаями несправедливости, но отметил, что главная задача государства – обеспечить безопасность своих граждан, а массовые мероприятия, на которые приходили не только мирно настроенные люди, чреваты провокациями.

Александр Лукашенко:

Мне, ну слушайте, мне зачем была эта ситуация? Не нужна. Ее создали. Почему омоновцы оказались на улице? Им что, так захотелось? Нет. Их вывели туда навести порядок. Они для этого сегодня созданы, для этого их кормят. Послушайте, я понимаю, что некоторым хочется покричать и вслед мне крикнуть еще «Уходи». Вот потерпите: я сейчас буду уходить, вы покричите. Так вот, когда происходят эти события, вы же не понимаете, что за этим стоит. Не в политике дело – в безопасности. Мы не знаем, что, как будет через 10 минут. И мы, конечно, контролируем – у нас достаточно для этого сил и средств – что происходит в городе. Главное было не дать разрастаться вот этим очагам. Вы же видите, что они очагово собираются – не только где-то в центре, а очагово. У них задание – растянуть силы милиции. Они это делают, мы тоже это видим. Мы пытаемся не поддаваться на провокации. И я не хочу вот этой драки, я не хочу, потому что мне она не нужна. Она нужна тем, чтобы выборы досрочные, или как там, новые, справедливые. Я же видел, откуда пришли эти петиции. Я же не идиот. Это моя работа. И они вкинуты. Я честно вам сказал, что кто-то действительно пострадал незаконно. Извините. Не хотите насилия, не провоцируйте. Вы поймите, что они же должны порядок навести. И когда идет эта бойня, когда их начали мочить. Ну слушайте, не омоновцы же первые это начали.