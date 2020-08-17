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Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

17 августа 2020 16:44
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Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот ночной разговор предшествовал встрече.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ-1

Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать «пошел вон» и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ-4

Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ Президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали «Уходи». Президент ответил.

Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос.

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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