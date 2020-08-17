Обнародована запись ночного разговора, которая предшествовала визиту Александра Лукашенко на МЗКТ

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот ночной разговор предшествовал встрече.

Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать «пошел вон» и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят.