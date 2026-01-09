Новости по тегу #Николай Лукашенко

Наглядный пример от Президента и призыв «Делай как я».
На одном из концертов акции «Марафон единства», по-моему, мы поняли, что на гала-концерт нужен номер. У нас было несколько вариантов на этот счет, в числе которых была и «Молитва» Олега Молчана на слова Янки Купалы.
Кто помогает выбирать галстук Президенту – спросили у сына Николая.
Рояли вместе с творческой командой общественно-культурной акции объехали всю Беларусь и уже пропустили через себя ноты и мелодии любимых композиций.
Игра, которая дарит шквал эмоций, азарт, захватывает дух и срывает с трибун разгоряченных болельщиков на «Олимпик-Арены». Адреналин зашкаливал у всех зрителей ледового поединка 18-го сезона республиканских соревнований по хоккею с шайбой.
Шквал эмоций, азарт, захватывающее дух зрелище – полные трибуны собрал ледовый поединок 18-го сезона республиканских соревнований по хоккейной шайбе.
На перерыв команда Президента уходила с преимуществом.
Ему, кстати, понравилось. Я подарил Николаю сувенир – каску шахтерскую и лампу. И пожелал: а вдруг, говорю, пригодится.
Кульминацией торжеств, посвященных Дню народного единства, стала многочасовая концертная программа под сводами «Минск-Арены». Свои таланты продемонстрировали артисты со всей Беларуси.
Конкретно так стоит сейчас вопрос: быть миру или не быть. Миру как планете. Не лезьте в Беларусь, не трогайте нас. Не для того мы 85 лет назад оковы разбивали, чтобы снова вы нас пленили и били по щекам. Не будет этого! Вы, может, и сильнее многократно, но нам есть чем ответить.
На сцене в День народного единства арт-группа «Беларусы» исполнила «Балладу...» Ее автор не белорус по крови, но близкий нам по духу молдавский поэт Павел Дуганов. Историю появления произведения рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.
Во время исполнения на экране показали видео на тему исторического единства белорусов.
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