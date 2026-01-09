Прямой эфир

Новости по тегу #Николай Лукашенко

Лукашенко с сыном Николаем и шпицем Умкой вышли на расчистку снега
09 января 2026 13:34

Лукашенко с сыном Николаем и шпицем Умкой вышли на расчистку снега

Осташкина-Мысливчик: идея вплести в «Молитву» гимн Беларуси принадлежит Николаю Лукашенко
21 сентября 2025 17:40

Осташкина-Мысливчик: идея вплести в «Молитву» гимн Беларуси принадлежит Николаю Лукашенко

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст
25 марта 2025 17:16

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст

Для будущих виртуозов! Рояли с «Марафона единства» передали колледжам в Минске и Могилёве
11 марта 2025 18:56

Для будущих виртуозов! Рояли с «Марафона единства» передали колледжам в Минске и Могилёве

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?
23 ноября 2024 18:55

Лукашенко «в игре»! Как прошёл хоккейный матч команд Президента и Гродненской области?

Хоккейная команда Президента с победы стартовала в новом сезоне РХЛ
23 ноября 2024 14:14

Хоккейная команда Президента с победы стартовала в новом сезоне РХЛ

Команда Первого встретилась со сборной Гродненской области на льду «Олимпик-Арены»
23 ноября 2024 10:36

Команда Первого встретилась со сборной Гродненской области на льду «Олимпик-Арены»

Я Николаю подарил каску! Бывший гендиректор «Беларуськалия» вспомнил, как сын Президента спускался в шахту
31 октября 2024 16:19

Я Николаю подарил каску! Бывший гендиректор «Беларуськалия» вспомнил, как сын Президента спускался в шахту

Николай Лукашенко сыграл на рояле, а Президенту посвятили балладу! Яркие моменты форума «Если мы едины»
18 сентября 2024 17:48

Николай Лукашенко сыграл на рояле, а Президенту посвятили балладу! Яркие моменты форума «Если мы едины»

Азарёнок о Николае Лукашенко: за отцом вышел сын и на языке музыки пропел о любви к Отечеству
18 сентября 2024 17:12

Азарёнок о Николае Лукашенко: за отцом вышел сын и на языке музыки пропел о любви к Отечеству

«Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко
17 сентября 2024 20:01

«Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко

Николай Лукашенко сыграл на рояле во время форума в «Минск-Арене»
17 сентября 2024 18:53

Николай Лукашенко сыграл на рояле во время форума в «Минск-Арене»