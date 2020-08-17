Александр Лукашенко: «В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы»

Новости Беларуси. Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отклонился от маршрута и направился в менее красочные цеха. На МАЗ, там тоже бастуют. Но стачки стачками, а о будущем думать надо.
Самый откровенный диалог у Александр Лукашенко получился уже на улице. С теми, кто бастует и думает все же о будущем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так я же вас видел там. Я вижу лицо, я же опытный человек. Ладно, я знаю, что такое кричать, когда все кричат. Не крикнешь – вроде плохой.
– Закон толпы никто же отменял.
Александр Лукашенко:
Совершенно верно. Мужики, еще раз вам говорю: никто с вами возиться не будет в узком кругу. Никто не будет возиться. Уйдете послезавтра за проходную.
Вот я ему указания дал, чтоб вы знали. Можете даже в соцсетях разместить. Никто вас звать и просить не будет. Ушли – ушли. В политику хотите – пожалуйста. Не против, но там другие законы. И закон толпы – это из политики. Поэтому – пожалуйста, идите, но только знайте, там вас гладить не будет Президент по плечу. Там начинается с конкуренции и заканчивается вот этой бодягой. Она нам не нужна. Мы жили в спокойной стране. Женат?
– Да.
Александр Лукашенко:
Дети?
– Да.
Александр Лукашенко:
Жена спокойно выходит, прошлась. А сегодня люди боятся. А скатиться можем еще дальше.