«Программа разработана, мы её сейчас выполняем». Александр Лукашенко на МЗКТ рассказал о поддержке многодетных семей

Новости Беларуси. 17 августа Александр Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2007 году Лукашенко подписал указ. За три последующих года заводу помогли с техническим переоснащением. Предприятию выделили субсидии из республиканского бюджета, кредиты под гарантию правительства. В этом месяце кредит полностью погашен. Работают успешно. Даже в эти дни не всех интересует политические требования – людей волнуют земные вопросы: доступное жилье и безопасность семей.

– Как в этом году будут стимулироваться многодетные семьи? Как будет осуществляться строительство для них?