«Непогода – не повод». Президент посетил агрокомбинат «Юбилейный» с инспекцией. Собрали основные моменты

Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года назад здесь построили современный молочно-товарный комплекс «Купалинка». Пока он заполнен на 94 %. Удой на одну корову составляет более 4 000 килограммов в год. Все молоко – экстра-класса. Само же хозяйство является аграрным флагманом региона. Помимо животноводства здесь занимаются производством и переработкой свинины.

Но показатели прогрессивного хозяйства не повод для самоуспокоения. Потому, как это свойственно нашему Президенту, Александр Лукашенко, не переходя к частному, для начала поинтересовался общей ситуацией в стране и регионе. Тем более у аграриев сейчас буквально горят дедлайны. И один из главных – заготовка кормов. Если говорить в целом, то в вопросе развития АПК Витебскую область хотелось бы назвать лидером, но пока не получается. Репортаж Ксении Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Непогода – не повод снимать с повестки аграрные вопросы, которые сейчас к тому же остро встали во всем мире. Сегодня Президент продолжил инспектировать ход полевых работ и подготовку к уборочной в Витебской области. В Оршанском районе находится хозяйство, которое привыкли называть примерным. И не голословно.

Агрокомбинат «Юбилейный» – проект, оправдывающий и силы, и средства, вложенные в него. Фактически с 2002 года экономически шаткое предприятие начало собирать под крыло небольшие совхозы и комбинаты, расширяя не только географию, но и виды деятельности. Постепенно из безнадежного «Юбилейный» превратился в аграрного флагмана. Интеграция трудовых, земельных и материальных ресурсов района сработала на ура и превратила агрокомбинат в преуспевающий холдинг. 21 июня Президента встречали в одном из его перспективных филиалов – молочно-товарном комплексе «Купалинка». «А что у тебя из животноводства?» О чем говорили Президент и директор «Юбилейного»?

Показатели прогрессивных хозяйств не повод для самоуспокоения. Поэтому Александр Лукашенко, не переходя к частному, для начала интересуется общей ситуацией в стране и регионе. Тем более у аграриев сейчас буквально горят дедлайны. И один из главных – заготовка кормов. Успеют ли во всех областях собрать нужное количество трав и, что не менее важно, правильно их сохранить? Оба вопроса профильному министру. «Я на грудь коленом становился и заставлял это делать». Лукашенко жестко высказался по поводу белорусской полимерной пленки.

Не меньший интерес вызывает у главы государства и положение дел в витебском регионе. В вопросе развития АПК его и хотелось бы назвать лидером, но пока не получается. Впрочем, министр сельского хозяйства готов взять регион на поруки и по итогам года доказать аграрную состоятельность Витебской области. Обещание глава государства запомнил и сразу же указал на проблемные вопросы (к слову, общие для всей отрасли) – дисциплину, мелиорацию, расширение каталога высеваемых культур. «Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко? Читать здесь. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если получится, вот так, как мы на этом моем поле озимый ячмень и рапс экспериментируем несколько сортов, точно так нам на контроль взять люцерну. Надо попробовать вырастить семена. По-моему, у нас на юге должна расти люцерна.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Несколько сортов 100 % есть. Я изучу до конца. Александр Лукашенко:

Обязательно надо получить семена люцерны. Это прекрасный белок. Далее.

Ставку на оршанский холдинг Президент делает соразмерно его возможностям. Место встречи – молочно-товарный комплекс – показательный тому пример. «Купалинка» построена всего два года назад и уже почти полностью укомплектована скотом. В комплексе содержатся 2 682 головы. В распоряжении буренок четырехрядные просторные коровники, обеды и ужины животным подают мобильные смесители-кормораздатчики, доит автоматизированная карусель. Судя по отдаче, поголовье условиями довольно. За первое полугодие комплекс произвел 8 миллионов 400 тысяч тонн молока.

Александр Фирсин, директор «Агрокомбинат «Юбилейный»:

Мы имеем подразделения, которые занимаются: кто-то выращивает нетелей, кто-то молодняк телочек, кто-то занимается выращиваем свиней. Мясопереработка, цех, производит мясную продукцию. Магазины (20 магазинов у нас) занимаются реализацией этой продукции. И все это стекается в одну кассу, в один источник. И все понимают: чем больше будет этот источник, больше будет наполнена эта касса, тем все будут жить лучше. Будет зарплата, будет техника. И так далее, и тому подобное. Поэтому нет проблем каких-то, кто бы тянул одеяло на себя.

Показали Александру Лукашенко и ясли-сад для телят. Здесь животных выхаживают согласно самым высоким стандартам с целью сохранности скота. Это вопрос, который Президент никогда не обходит стороной. Вот и сегодня посыл аграрному руководству звучит предельно ясно. «За падеж скота ответишь головой». Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства.

Комплекс работает как часы, и это впечатляет. Однако и отстающих хозяйств в стране достаточно. Александр Лукашенко убежден: развитие сырьевых зон – забота не только государства, но и частной инициативы. То, насколько эффективен белорусский АПК, зависит от взаимной заинтересованности государства и предпринимателей. И схема их взаимодействия должна быть выстроена четко и прозрачно. «Покажи мне свои доходы, куда деньги идут. Нет? До свидания». Президент рассказал, как работать с частниками

Проинспектировал Президент и технический резерв агрокомбината. Машинный двор у хозяйства неплохой – на ходу 22 комбайна, один из которых делегирован помогать населению. Технику обслуживают самостоятельно в собственных мастерских. Но ряд бытовых проблем хозяйство все же испытывает. Мастерские в зимний период необходимо отапливать, а незатратное и в то же время эффективное решение еще не найдено. Да и покрытие площадки мехдвора пора обновить. Президент пообещал помочь предприятию с решением этих вопросов и поделился планами с коллективом хозяйства. Лукашенко сотрудникам «Юбилейного»: вы образец для Витебской области, да и для страны. Подробнее.