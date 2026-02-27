В Германии парализован общественный транспорт из-за забастовки

В Германии – транспортный коллапс. Миллионы жителей страны не смогли вовремя попасть на работу и учебу. Во всех городах, включая Берлин и Гамбург, не ходят автобусы, трамваи, составы метро и железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стала общенациональная двухдневная забастовка сотрудников транспортных компаний. На работу не вышли более 100 тысяч человек. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Ранее переговоры с руководством компаний закончились провалом. Там отказались идти навстречу транспортникам, так как для выполнения их требований понадобится дополнительно до 500 миллионов евро.