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В Германии парализован общественный транспорт из-за забастовки

27 февраля 2026 10:51
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В Германии – транспортный коллапс. Миллионы жителей страны не смогли вовремя попасть на работу и учебу. Во всех городах, включая Берлин и Гамбург, не ходят автобусы, трамваи, составы метро и железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии парализован общественный транспорт из-за забастовки-2

Причиной стала общенациональная двухдневная забастовка сотрудников транспортных компаний. На работу не вышли более 100 тысяч человек. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда. Ранее переговоры с руководством компаний закончились провалом. Там отказались идти навстречу транспортникам, так как для выполнения их требований понадобится дополнительно до 500 миллионов евро.  

# Германия

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