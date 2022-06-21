«А что у тебя из животноводства?» О чём говорили Президент и директор «Юбилейного»?

Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК – в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агрокомбинат «Юбилейный» – проект, оправдывающий и силы, и средства, вложенные в него. Фактически, с 2002 года экономически шаткое предприятие начало собирать под крыло небольшие совхозы и комбинаты, расширяя не только географию, но и виды деятельности. Постепенно из безнадежного «Юбилейный» превратился в аграрного «флагмана». Интеграция трудовых, земельных и материальных ресурсов района сработала на «ура» и превратила агрокомбинат в преуспевающий холдинг. 21 июня Президента встречали в одном из его перспективных филиалов – молочно-товарном комплексе «Купалинка».