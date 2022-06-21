«А что у тебя из животноводства?» О чём говорили Президент и директор «Юбилейного»?
Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК – в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Агрокомбинат «Юбилейный» – проект, оправдывающий и силы, и средства, вложенные в него. Фактически, с 2002 года экономически шаткое предприятие начало собирать под крыло небольшие совхозы и комбинаты, расширяя не только географию, но и виды деятельности. Постепенно из безнадежного «Юбилейный» превратился в аграрного «флагмана». Интеграция трудовых, земельных и материальных ресурсов района сработала на «ура» и превратила агрокомбинат в преуспевающий холдинг. 21 июня Президента встречали в одном из его перспективных филиалов – молочно-товарном комплексе «Купалинка».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что забрались так далеко с комплекса?
Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:
Вокруг этого комплекса порядка двух с половиной тысяч гектаров нашей земли.
– Ну понятно, кормовая база. Сколько земель в хозяйстве?
– 13 тысяч земель, из них – 11 700 сельхозугодий, 9 700 – пашня.
– А что у тебя из животноводства?
– Из животноводства 30 тысяч свиней. Появилась отрасль, которая сегодня конкурирует со свиноводством – это развитие молочного скотоводства.
– Значит у тебя молоко профиль?
– Сейчас 50 на 50.
– Хватает своих кормов или покупаешь?
– Нет. Мы в прошлом году произвели 25 тысяч тонн зерна в амбарном весе, получили 49 центнеров с гектара. Сочные корма тоже закладываем.
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