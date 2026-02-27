«Динамо-Шинник» вновь проиграл одноклубникам из Санкт-Петербурга в поединке МХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» вновь проиграл одноклубникам из Санкт-Петербурга в домашнем поединке МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но на сей раз белорусы капитулировали в серии буллитов. Основное время завершилось вничью – 2:2. Причем хозяева дважды лидировали. Забивали Лахнов и Хобян. Но россияне каждый раз сравнивали цифры. В обоих случаях отличался Сорокин. Он же стал автором и победного буллита. После тяжелейшего и эмоционального противостояния на льду вспыхнула массовая драка, в которой приняли участие едва ли не все хоккеисты сразу. Следующий матч бобры проведут на выезде.