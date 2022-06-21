«Покажи мне свои доходы, куда деньги идут. Нет? До свидания». Президент о том, как работать с частниками
Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплекс работает как часы, и это впечатляет. Однако и отстающих хозяйств в стране достаточно. Александр Лукашенко убежден: развитие сырьевых зон – забота не только государства, но и частной инициативы. То, насколько эффективен белорусский АПК, зависит от взаимной заинтересованности государства и предпринимателей. И схема их взаимодействия должна быть выстроена четко и прозрачно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты отдаешь частнику не бедному сырье. Губернатор приходит, посмотрел прибыль и говорит: так, ребята, вот это дополнительно отдайте колхозам и совхозам.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Александр Григорьевич, вчера развернулась дискуссия. Молоко из лучших хозяйств вывозят в Брестскую область. То есть из Витебской области утекают налоги, выручка и все.
Александр Лукашенко:
Я говорю, как с частником надо работать? Если он берет у тебя эту зону сырьевую, то ты уж, пожалуйста, покажи мне свои доходы, куда деньги идут. Нет? До свидания. Дружба дружбой, а служба службой. Так и тут. Берешь сырье, а ну-ка иди сюда, парень. Давай так, так и так. Но делайте так, чтобы в итоге экономически было целесообразно и выгодно. Все, как в экономике, сейчас.
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