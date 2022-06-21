«Покажи мне свои доходы, куда деньги идут. Нет? До свидания». Президент о том, как работать с частниками

Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплекс работает как часы, и это впечатляет. Однако и отстающих хозяйств в стране достаточно. Александр Лукашенко убежден: развитие сырьевых зон – забота не только государства, но и частной инициативы. То, насколько эффективен белорусский АПК, зависит от взаимной заинтересованности государства и предпринимателей. И схема их взаимодействия должна быть выстроена четко и прозрачно.