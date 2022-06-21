«Я не против: кто в тюрьму, кто куда». Лукашенко о желании белорусов вернуться в страну

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если будут нормальные условия жизни – это прежде всего – и работы, люди сюда придут. У нас за спиной комбайн, он один работает. А раньше их должно было быть 8-10. 12 механизаторов, а по паре – 24. Сейчас один комбайн заменяет. Поэтому мы будем все равно, как и во всем мире, идти к тому, что численность населения избыточной не будет. Будут только те, кто должен работать. Так ладно, я еще придерживаю колхозы, совхозы. Но надо хорошие условия труда.

Когда принималась первая программа модернизации села, я настаивал на том, чтобы были агрогородки. Дом культуры, магазин, где-то кафе, столовая и так далее. И сейчас начинаем подтягивать к этим агрогородкам комплексы и растениеводство, техника и так далее. Я думаю, это процесс не быстрый. Все-таки не одно хозяйство, а их тысячи. За пятилетку страна будет другой. И в сельском хозяйстве тоже. Если воспользуемся этим моментом. А люди сами будут выбирать. Уже хлынули в город, а там же и с работой не так просто.

Уже некоторый отток пошел – побежали за границу. А сегодня 95 %, они уже пишут открыто, хотят назад вернуться. Вот если бы Александр Григорьевич простил и открыл границу после 2020 года, 95 % бы вернулись. Ну я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться – вы там не приживетесь. Все хотят домой, поэтому не теряйте землю. Надо, чтобы она была под ногами.

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