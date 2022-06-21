Лукашенко о ремонте дорог: «Нет у нас причины, чтобы свернуть под какими-то санкциями эту работу»

Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не просто будет, а мы должны усилиться сейчас. Что нам не хватает? Всего. Мы покупали для дорог, для асфальта нужен битум. Основа – это битум. Битум есть, пожалуйста, выкладывайте, асфальтируйте. Что касается бетонирования, я сторонник этого, бетон есть бетон. Цементных заводов у нас огромных три завода. Я их модернизировал в свое время полностью. Тогда некуда было девать цемент, сегодня – бери не хочу. Стройка идет, в Россию поставляем, здесь бетонируйте. Почему сегодня не строить дороги и не ремонтировать? Нам-то и строить их немного надо, нам надо эти содержать.

Мы приняли программу строительства и модернизации местных дорог. Мы не отстаем – там тысячи и тысячи километров дорог. Модернизируем, восстанавливаем. И нет у нас причины, чтобы свернуть под какими-то санкциями эту работу. Никаких для этого причин нет. Остальное: одежда, продукты питания, наша техника – мы не успеваем выполнять заказы, которые поступают к нам на предприятия. Вот и санкции.

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