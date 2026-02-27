Дзиодзина: чем меньше у страны ресурсов противодействовать чужому давлению, тем тише соглашательство

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Что это мероприятие значит для Беларуси в контексте нынешней ситуации в мире и почему вопросы интеграционного взаимодействия как никогда актуальны? «Геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы», – подчеркнул Президент при обсуждении двустороннего интеграционного взаимодействия Беларуси с Россией.

Ведь, какой бы ни была расстановка политических сил в мире, пожалуй, ни одна страна не может существовать в отдельности от отношений с другими. Главный вопрос состоит в том, кто с кем углубляет взаимодействие и по какому принципу происходит коммуникация.

Например, могут сложиться неравные отношения, когда одна из сторон не считается с интересами других стран в рамках своего геополя. Классический пример мы можем наблюдать в отношениях стран ЕС, где единогласная точка зрения на политику существует лишь на поверхности. В то время, как возникающее внутреннее несогласие подавляется. Так система пытается сохранить себя в прежнем виде: непопулярное мнение, встречается с осуждением коллектива и может перерастать в травлю. Причем не только на уровне заявлений «союзников», а путем наказания или угрозами.