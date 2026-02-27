Дзиодзина: чем меньше у страны ресурсов противодействовать чужому давлению, тем тише соглашательство

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Что это мероприятие значит для Беларуси в контексте нынешней ситуации в мире и почему вопросы интеграционного взаимодействия как никогда актуальны? «Геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы», – подчеркнул Президент при обсуждении двустороннего интеграционного взаимодействия Беларуси с Россией.
Ведь, какой бы ни была расстановка политических сил в мире, пожалуй, ни одна страна не может существовать в отдельности от отношений с другими. Главный вопрос состоит в том, кто с кем углубляет взаимодействие и по какому принципу происходит коммуникация.
Например, могут сложиться неравные отношения, когда одна из сторон не считается с интересами других стран в рамках своего геополя. Классический пример мы можем наблюдать в отношениях стран ЕС, где единогласная точка зрения на политику существует лишь на поверхности. В то время, как возникающее внутреннее несогласие подавляется. Так система пытается сохранить себя в прежнем виде: непопулярное мнение, встречается с осуждением коллектива и может перерастать в травлю. Причем не только на уровне заявлений «союзников», а путем наказания или угрозами.
Алена Дзиодзина:
С учетом того, что международные отношения внутри системы обычно повязаны торгово-экономическим соглашениями, возможностей шантажироаать предостаточно. И чем меньше у страны каких-то ресурсов противодействовать чужому давлению, тем тише и незаметнее соглашательство. А порой и вообще незаметно.
Аналогичную модель отношений одна система может пытаться навязать и другим политическим блокам, не считаясь с тем, что формат их взаимодействия предполагает, например, модель равноправия со своими партнерами. В качестве одного из существенных аргументов силы обычно снова идет экономика. Обеспечить себе независимость возможно лишь при условии, что политический блок способен существовать, несмотря способы посторонних стран наносить неприемлемый ущерб экономики. Так, например, поиск новых партнеров, заключение новых договоров и договоренностей позволяют одному политическому блоку защитить свои интересы, несмотря на попытки лишить его этого права.
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