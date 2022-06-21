«Я на грудь коленом становился и заставлял это делать». Лукашенко жёстко высказался по поводу белорусской полимерной плёнки
Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК – в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но показатели прогрессивных хозяйств – не повод для самоуспокоения. Поэтому Александр Лукашенко, не переходя к частному, для начала интересуется общей ситуацией в стране и регионе. Тем более, у аграриев сейчас буквально горят дедлайны. И один из главных – заготовка кормов. Успеют ли во всех областях собрать нужное количество трав, и что не менее важно – правильно их сохранить? Оба вопроса профильному министру.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Поставлена сейчас задача нам самим заготовить под полную потребность свои травянистые корма. Витебск, Могилев и Гомель – этим областям мы добавили объемы именно травянистых кормов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они выполнили ваши планы? Или вы планируете, а они рукой махнули?
– Нет, эти цифры подтверждены вместе с областными исполнительными комитетами. Мы согласовали полностью.
– То есть, сколько довели план по посевам в Витебской области, столько они и сеяли?
– Конечно.
– Что касается полимерной пленки: почти на 140 % увеличили планы, исходя из той технической основы, которую мы имеем. То есть, в прошлом году у нас было фактически 793 тысячи тонн заготовлено. В этом году мы уже поставили 1 миллион 30.
– А что за проблема? По-прежнему остается проблема дороговизны?
– Она в основном по импорту и завозилась. Хотя наш «Биоком Технология» в Гродно, они, в принципе, вместе с аппаратурой уже и выпускают эту пленку свою. Но ценник, да, ценник у них немножко высокий.
Александр Лукашенко:
Значит, Дмитрий, запиши на жесточайший контроль правительству, чтобы эта пленка была в течение года. Болтовня идет. Как только начали эти прессы внедрять, когда я на грудь коленом становился и заставлял это делать. Все время плакали, что пленки нет – пленка по импорту. Пленку делаем – не можем сделать пленку.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Мы уже «Белнефтехиму» несколько раз говорили.
Александр Лукашенко:
Пусть отчитаются в конце года. Я уже это проверил на себе: завернул, закрутил. Не можешь свезти – ну хотя бы на край поля положи. А вообще неделю может и на поле полежать. Ну бывает же. У нас же много таких хозяйств. И это спасение. Пленка должна быть. И эта технология должна быть дешевой, доступной для слабых хозяйств.
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