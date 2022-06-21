«Я на грудь коленом становился и заставлял это делать». Лукашенко жёстко высказался по поводу белорусской полимерной плёнки

Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК – в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но показатели прогрессивных хозяйств – не повод для самоуспокоения. Поэтому Александр Лукашенко, не переходя к частному, для начала интересуется общей ситуацией в стране и регионе. Тем более, у аграриев сейчас буквально горят дедлайны. И один из главных – заготовка кормов. Успеют ли во всех областях собрать нужное количество трав, и что не менее важно – правильно их сохранить? Оба вопроса профильному министру.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Поставлена сейчас задача нам самим заготовить под полную потребность свои травянистые корма. Витебск, Могилев и Гомель – этим областям мы добавили объемы именно травянистых кормов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они выполнили ваши планы? Или вы планируете, а они рукой махнули? – Нет, эти цифры подтверждены вместе с областными исполнительными комитетами. Мы согласовали полностью.

– То есть, сколько довели план по посевам в Витебской области, столько они и сеяли?

– Конечно.

– Что касается полимерной пленки: почти на 140 % увеличили планы, исходя из той технической основы, которую мы имеем. То есть, в прошлом году у нас было фактически 793 тысячи тонн заготовлено. В этом году мы уже поставили 1 миллион 30.

– А что за проблема? По-прежнему остается проблема дороговизны?

– Она в основном по импорту и завозилась. Хотя наш «Биоком Технология» в Гродно, они, в принципе, вместе с аппаратурой уже и выпускают эту пленку свою. Но ценник, да, ценник у них немножко высокий.