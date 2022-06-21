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«Не надо загонять детей в какое-то узкое пространство». Что по поводу единой школьной формы думает Лукашенко?

21 июня 2022 20:35
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Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не надо загонять детей в какое-то узкое пространство». Что по поводу единой школьной формы думает Лукашенко?-1

И, конечно, люди от земли, как по-отечески называет их Президент, беспокоятся о семейных делах. Родители школьников спросили Александра Лукашенко о скором нововведении для маленьких белорусов.

«Не надо загонять детей в какое-то узкое пространство». Что по поводу единой школьной формы думает Лукашенко?-4

Недавно Министерством образования была озвучена инициатива по введению в учреждениях образования школьной формы. Я как мама школьника 12 лет, конечно, поддерживаю данное направление. У нас как у родителей возникает соответствующий вопрос: это ассортимент, доступность и, конечно же, цена.

«Не надо загонять детей в какое-то узкое пространство». Что по поводу единой школьной формы думает Лукашенко?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обязательно займусь этим вопросом так, как вы сказали: доступность и цена. Обещаю, что никто там на карман работать не будет. Запишите, чтобы мне доложили по этому вопросу. И когда я услышал, что ввели такую форму, – должна быть масса разнообразия. Не должно быть, как в советские времена: девочка с этим передничком, фартучком и галстуком – и все, ни влево, ни вправо. Да, не должна быть разбэшчанасць, но не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным.

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# Школы в Беларуси # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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