«Не надо загонять детей в какое-то узкое пространство». Что по поводу единой школьной формы думает Лукашенко?

Недавно Министерством образования была озвучена инициатива по введению в учреждениях образования школьной формы. Я как мама школьника 12 лет, конечно, поддерживаю данное направление. У нас как у родителей возникает соответствующий вопрос: это ассортимент, доступность и, конечно же, цена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Обязательно займусь этим вопросом так, как вы сказали: доступность и цена. Обещаю, что никто там на карман работать не будет. Запишите, чтобы мне доложили по этому вопросу. И когда я услышал, что ввели такую форму, – должна быть масса разнообразия. Не должно быть, как в советские времена: девочка с этим передничком, фартучком и галстуком – и все, ни влево, ни вправо. Да, не должна быть разбэшчанасць, но не надо загонять детей в какое-то узкое пространство. Это разнообразие должно быть достаточным.

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