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«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко?

21 июня 2022 11:29
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Новости Беларуси. Если будет дисциплина, то не будет проблем, а для сельского хозяйства наступил золотой век. Об этом заявил Александр Лукашенко, говоря о работах на селе, продолжая поездку в восточные регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко? -1

Сегодня, 21 июня, Президент в очередной раз поднял тему мелиорации. Это важнейший вопрос в АПК. Глава государства ждет предложения по процессу мелиорирования сельхозугодий – необходимо определить пропорции и объемы финансирования. От частного к глобальному. Александр Лукашенко подробно поинтересовался ходом сельхозработ, а также заготовкой кормов. Что касается Северного региона, то для губернатора Субботина решение хронических проблем области одна из основных задач. С ними под силу справиться соблюдая дисциплину. Без этого эффективных результатов не достичь.  

«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко? -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Ты смотришь за Витебщиной внимательно. Твое впечатление? Объективно.  

«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко? -7

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Посмотрите, какие прекрасные флагманы появляются, как эти предприятия.  

– Флагманы – это понятно. Это я понимаю.  
– Александр Григорьевич, ну, кормов заготовят больше в этом году – 100 %.  
– Короче, давно не был в Витебской области.  
– Да я из Орши не вылажу, из Оршанского района.  
– А чего Орша? В Орше – это можно мимо ехать мимо района, где он работал, и тут отдохнуть.  
– Я в прошлом месяце в Глубокое, в Оршу ездил.  
– Ну и твое впечатление? Есть тенденция к лучшему? Или он [Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета] телепается, как это было?  

«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко? -10

– Он не телепается, он старается.  
– Может не стараться. Мне нужен результат.
– Я думаю, что результат к концу этого года будет. Я уверен.  
– Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область. Технологии, организация, где-то и помочь, поддержать. Порядок здесь должен быть, дисциплина. Нужна дисциплина. Будет, как у него, дисциплина, тогда проблем не будет.  

«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко? -13

Во время своего визита Александр Лукашенко не упустил возможности пообщаться и с сотрудниками агрокомбината. Обсудили и санкционное давление и вытекающие из него изменения в жизни белорусов, а также злободневные бытовые вопросы. Например, о перспективе введения обязательной школьной формы.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Субботин # Фотофакт

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