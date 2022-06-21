«Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область». Кому это сказал Александр Лукашенко?

Новости Беларуси. Если будет дисциплина, то не будет проблем, а для сельского хозяйства наступил золотой век. Об этом заявил Александр Лукашенко, говоря о работах на селе, продолжая поездку в восточные регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 21 июня, Президент в очередной раз поднял тему мелиорации. Это важнейший вопрос в АПК. Глава государства ждет предложения по процессу мелиорирования сельхозугодий – необходимо определить пропорции и объемы финансирования. От частного к глобальному. Александр Лукашенко подробно поинтересовался ходом сельхозработ, а также заготовкой кормов. Что касается Северного региона, то для губернатора Субботина решение хронических проблем области одна из основных задач. С ними под силу справиться соблюдая дисциплину. Без этого эффективных результатов не достичь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты смотришь за Витебщиной внимательно. Твое впечатление? Объективно.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Посмотрите, какие прекрасные флагманы появляются, как эти предприятия. – Флагманы – это понятно. Это я понимаю.

– Александр Григорьевич, ну, кормов заготовят больше в этом году – 100 %.

– Короче, давно не был в Витебской области.

– Да я из Орши не вылажу, из Оршанского района.

– А чего Орша? В Орше – это можно мимо ехать мимо района, где он работал, и тут отдохнуть.

– Я в прошлом месяце в Глубокое, в Оршу ездил.

– Ну и твое впечатление? Есть тенденция к лучшему? Или он [Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета] телепается, как это было?

– Он не телепается, он старается.

– Может не стараться. Мне нужен результат.

– Я думаю, что результат к концу этого года будет. Я уверен.

– Ну, смотри. Я запомнил, что ты отвечаешь за Витебскую область. Технологии, организация, где-то и помочь, поддержать. Порядок здесь должен быть, дисциплина. Нужна дисциплина. Будет, как у него, дисциплина, тогда проблем не будет.