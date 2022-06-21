Лукашенко сотрудникам «Юбилейного»: вы образец для Витебской области, да и для страны

Проинспектировал Президент и технический резерв агрокомбината. Машинный двор у хозяйства неплохой – на ходу 22 комбайна, один из которых делегирован помогать населению. Технику обслуживают самостоятельно в собственных мастерских. Но ряд бытовых проблем хозяйство все же испытывает. Мастерские в зимний период необходимо отапливать, а незатратное и в то же время эффективное решение еще не найдено. Да и покрытие площадки мехдвора пора обновить. Президент пообещал помочь предприятию с решением этих вопросов и поделился планами с коллективом хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Машинный двор попробуем сделать, посчитать, во что он обойдется. Руководитель ваш жалуется, что очень дорого асфальт, дорого бетон. Я ему предлагаю, чтобы он все-таки бетон положил – это навсегда, навечно. Потому что машинный двор и асфальт – это… У меня был такой опыт. Нельзя асфальт класть на машинном дворе, надо бетонировать. Вы молодцы, работаете неплохо. В каком-то смысле вы образец для Витебской области, да и для страны по отдельным вопросам, в том плане, как надо выстраивать хозяйство. Выросли из ничего. У вас шесть хозяйств, вы взяли под крыло. Нужны такие хозяйства, чтобы сюда приехал специалист другого района, посмотрел, как надо делать, и сделал у себя. Далее.

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