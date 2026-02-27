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От луковицы до цветка – показываем, как выращивают тюльпаны к весенним праздникам

27 февраля 2026 11:29
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Алина Трус, корреспондент:
Сегодня я в настоящем цветочном раю. В этих теплицах выращивают 12 сортов тюльпанов к весенним праздникам. Видовое разнообразие удивит даже самого искушенного покупателя. 

От луковицы до цветка – показываем, как выращивают тюльпаны к весенним праздникам-2

Поле тюльпанов голландской селекции. Эти растения не самые капризные, способны выдерживать низкие температуры. Но в теплицах им живется комфортно. Цветоводы уже с конца ноября начали высаживать луковицы, чтобы получить яркие бутоны к 8 Марта. 

От луковицы до цветка – показываем, как выращивают тюльпаны к весенним праздникам-4

Андрей Морозов, заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината:
Луковицу мы высаживаем в торфа, заполненные предварительно питательным субстратом. Потом, после посадки, мы устанавливаем наши ящики с осаженными луковицами в холодильные камеры, где они проходят период окоренения и дальнейшего доохлаждения луковицы. Доохлаждение необходимо для того, чтобы мы получили хороший товарный тюльпан, который будет длиной 30-45 сантиметров, с хорошим цветоносом.

В этом году специалисты Минского парниково-тепличного комбината поэкспериментировали и опробовали новый метод выращивания тюльпанов с помощью гидропоники. 

Подробности в видео

# Цветы # Растения и цветы

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