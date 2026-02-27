От луковицы до цветка – показываем, как выращивают тюльпаны к весенним праздникам

Алина Трус, корреспондент: Сегодня я в настоящем цветочном раю. В этих теплицах выращивают 12 сортов тюльпанов к весенним праздникам. Видовое разнообразие удивит даже самого искушенного покупателя.

Поле тюльпанов голландской селекции. Эти растения не самые капризные, способны выдерживать низкие температуры. Но в теплицах им живется комфортно. Цветоводы уже с конца ноября начали высаживать луковицы, чтобы получить яркие бутоны к 8 Марта.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора по производству Минского парниково-тепличного комбината:

Луковицу мы высаживаем в торфа, заполненные предварительно питательным субстратом. Потом, после посадки, мы устанавливаем наши ящики с осаженными луковицами в холодильные камеры, где они проходят период окоренения и дальнейшего доохлаждения луковицы. Доохлаждение необходимо для того, чтобы мы получили хороший товарный тюльпан, который будет длиной 30-45 сантиметров, с хорошим цветоносом.

В этом году специалисты Минского парниково-тепличного комбината поэкспериментировали и опробовали новый метод выращивания тюльпанов с помощью гидропоники.