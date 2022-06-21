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«Раздаём эти деньги. Надо с этим заканчивать». Лукашенко высказался о финансировании мелиорации

21 июня 2022 14:00
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Новости Беларуси. За пятилетку Беларусь станет другой, если мы воспользуемся моментом. Речь о мировом тренде на спрос сельхозпродукции. Об этом заявил Президент Беларуси, завершая двухдневную инспекцию по аграрной тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Раздаём эти деньги. Надо с этим заканчивать». Лукашенко высказался о финансировании мелиорации-1

По итогам двух дней агроменеджерам даны конкретные поручения. Увеличивать посевы урожайных и менее прихотливых культур: озимого ячменя, рапса, люцерны. Улучшить технологию заготовки кормов. В частности, использовать рулонное хранение. Для этого в стране должны освоить импортозамещение специализированной пленки. Она должна быть доступной по цене. На особом контроле проведение мелиорации.  

«Раздаём эти деньги. Надо с этим заканчивать». Лукашенко высказался о финансировании мелиорации-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мелиорация – это государственное дело. Плодородие земель и прочее. А вы все: давай на технику. Вот, раздаем эти деньги. Надо с этим заканчивать. Надо, чтобы они внесли предложения, как мы будем мелиорировать почвы и как финансировать. Или 50/50. План наметили – 20 тысяч в этом году сделать. Кто будет финансировать? Половину область, половина мы, к примеру. Пропорция.  

«Раздаём эти деньги. Надо с этим заканчивать». Лукашенко высказался о финансировании мелиорации-7

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:  
Мы так и делаем сейчас.  
И тебе надо подключиться, ты хорошо знаешь эту проблему, подсказать. Вы должны уже четко понимать и структуру финансирования, и объемы, которые мы должны.  

«Раздаём эти деньги. Надо с этим заканчивать». Лукашенко высказался о финансировании мелиорации-10

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:  
Проговорили. И объемы. Мы 50/50 сейчас финансируем. Часть областного бюджета, часть – правительство помогает из республиканского.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Александр Субботин # Фотофакт

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