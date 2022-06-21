«Раздаём эти деньги. Надо с этим заканчивать». Лукашенко высказался о финансировании мелиорации

Новости Беларуси. За пятилетку Беларусь станет другой, если мы воспользуемся моментом. Речь о мировом тренде на спрос сельхозпродукции. Об этом заявил Президент Беларуси, завершая двухдневную инспекцию по аграрной тематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам двух дней агроменеджерам даны конкретные поручения. Увеличивать посевы урожайных и менее прихотливых культур: озимого ячменя, рапса, люцерны. Улучшить технологию заготовки кормов. В частности, использовать рулонное хранение. Для этого в стране должны освоить импортозамещение специализированной пленки. Она должна быть доступной по цене. На особом контроле проведение мелиорации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мелиорация – это государственное дело. Плодородие земель и прочее. А вы все: давай на технику. Вот, раздаем эти деньги. Надо с этим заканчивать. Надо, чтобы они внесли предложения, как мы будем мелиорировать почвы и как финансировать. Или 50/50. План наметили – 20 тысяч в этом году сделать. Кто будет финансировать? Половину область, половина мы, к примеру. Пропорция.