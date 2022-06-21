«За падёж скота ответишь головой». О чём Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?

Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК – в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показали Александру Лукашенко и ясли-сад для телят. Здесь животных выхаживают согласно самым высоким стандартам с целью сохранности скота. Это вопрос, который Президент никогда не обходит стороной. Вот и сегодня посыл аграрному руководству звучит предельно ясно.

Игорь Брыло, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Витебск, Гомель и Брест восстановились к уровню прошлого года. Минск, Гродно и Могилев. Вся проблема в том, что сказал Александр Владимирович, теленок может жить и на улице. Ему должна быть сухая подстилка…

Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»: 97 % сохранность. Тут как такового падежа быть не должно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: А что у тебя с падежом?

Александр Лукашенко:

Ты мне лекцию не читай. Ты мне ответишь за эти области, почему падеж там увеличивается. Тем более ты сам доктор. Поэтому разбирайся. За падеж скота ответишь головой. Почему у него падежа нет фактически?

Игорь Брыло:

Потому что он делает так, как надо.

Александр Лукашенко:

Ну так заставь, чтобы сделали другие.

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