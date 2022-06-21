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«За падёж скота ответишь головой». О чём Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?

21 июня 2022 18:56
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Новости Беларуси. Кормовая база, виды на урожай, аграрные эксперименты и животноводческий профиль. Эти важные вопросы для белорусского АПК – в центре внимания Александра Лукашенко. 21 июня с инспекцией Президент побывал на агрокомбинате «Юбилейный», что в Оршанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«За падёж скота ответишь головой». О чём Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?-1

Показали Александру Лукашенко и ясли-сад для телят. Здесь животных выхаживают согласно самым высоким стандартам с целью сохранности скота. Это вопрос, который Президент никогда не обходит стороной. Вот и сегодня посыл аграрному руководству звучит предельно ясно.  

«За падёж скота ответишь головой». О чём Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
А что у тебя с падежом?  

Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный»:  
97 % сохранность. Тут как такового падежа быть не должно.  

Александр Лукашенко:  
А в Оршанском районе? 

Игорь Брыло, Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Витебск, Гомель и Брест восстановились к уровню прошлого года. Минск, Гродно и Могилев. Вся проблема в том, что сказал Александр Владимирович, теленок может жить и на улице. Ему должна быть сухая подстилка…  

«За падёж скота ответишь головой». О чём Лукашенко предупредил министра сельского хозяйства?-7

Александр Лукашенко:  
Ты мне лекцию не читай. Ты мне ответишь за эти области, почему падеж там увеличивается. Тем более ты сам доктор. Поэтому разбирайся. За падеж скота ответишь головой. Почему у него падежа нет фактически?  

Игорь Брыло:  
Потому что он делает так, как надо.  

Александр Лукашенко:  
Ну так заставь, чтобы сделали другие.  

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# Сельское хозяйство # общество # Ксения Худолей # Александр Фирсин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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