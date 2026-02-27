Правовые последствия разные – чем опасны поздние браки, узнали у адвоката

В любом возрасте не поздно жить на полную катушку. Кто виноват в любовном споре – в 60 пора на пенсию или можно выходить замуж? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая:
Какая опасность может поджидать, если два человека уже в возрасте сходятся с капиталами за спиной?
Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Моя адвокатская практика достаточно разнообразная. Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда партнеры демонстрировали непорядочность во взаимоотношениях. В этой связи я хотела бы дать такой ключевой совет: именно задуматься о том, какой статус отношений избрать – брак либо сожительство, потому что правовые последствия абсолютно разные. Наличие брака порождает взаимные права и обязанности. Сожительство, соответственно, не влечет взаимных прав и обязанностей не зависимо от срока совместного проживания. Имущество, приобретенное супругами в период брака, независимо от того, на чье имя оформлено, является совместной собственностью супругов. Соответственно, в случае раздела при отсутствии брачного договора имущество делится в равных долях. В сожительстве имущество, которое приобретено, оформлено на имя того человека, кто является собственником данного имущества. В этой связи я рекомендую задуматься при принятии решения. Решение о заключении брака должно быть взвешенным, осознанным.
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