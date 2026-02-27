Правовые последствия разные – чем опасны поздние браки, узнали у адвоката

В любом возрасте не поздно жить на полную катушку. Кто виноват в любовном споре – в 60 пора на пенсию или можно выходить замуж? Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая:

Какая опасность может поджидать, если два человека уже в возрасте сходятся с капиталами за спиной?