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В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

27 февраля 2026 10:51
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В Казахстане произошло чрезвычайное происшествие. Семеро человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате сильного взрыва в кафе. Трагедия случилась в городе Щучинске Акмолинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек-2

Пострадали 26 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сильный хлопок раздался в здании, которое пристроено к пятиэтажному дому, после чего там вспыхнул пожар. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пламенем. Из горящего здания удалось вывести 10 человек. Сейчас на месте ЧП идет разбор завалов. По основной версии, трагедия произошла из-за взрыва газа. Почти все погибшие являлись сотрудниками кафе.

# Казахстан # Взрыв # Взрыв газа

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