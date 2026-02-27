В Казахстане при взрыве в кафе погибли семь человек

В Казахстане произошло чрезвычайное происшествие. Семеро человек, в том числе 16-летняя девочка, погибли в результате сильного взрыва в кафе. Трагедия случилась в городе Щучинске Акмолинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 26 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Сильный хлопок раздался в здании, которое пристроено к пятиэтажному дому, после чего там вспыхнул пожар. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы справиться с пламенем. Из горящего здания удалось вывести 10 человек. Сейчас на месте ЧП идет разбор завалов. По основной версии, трагедия произошла из-за взрыва газа. Почти все погибшие являлись сотрудниками кафе.